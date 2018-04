Wolverhampton de retour en Premier League la saison prochaine

Wolverhampton, qui reçoit dimanche Birmingham City dans le cadre de la quarante-troisième journée de Championship (D2), est déjà assuré de rejoindre la Premier League la saison prochaine. Le match nul entre Fulham et Brentford (1-1) de ce samedi permet aux "Wolves" de terminer à une des deux premières places.

Malgré l'ouverture du score d'Aleksandar Mitrovic (70e), Fulham, qui alignait Dennis Odoi, a concédé le nul à domicile face à Brentford (1-1) dans le temps additionnel. Le Français Neal Maupay (90e+3) a, en effet, égalisé dans les ultimes instants de la rencontre. Après 42 journées, les Wolves comptent 92 points, soit dix de plus que Fulham, dont le faux-pas a également profité à Cardiff City, vainqueur de Norwich (0-2) et qui reprend la 2e place.

A trois journées de la fin, les hommes de Nuno Espirito Santos ne peuvent plus être délogés d'une des deux premières places, synonymes de promotion automatique.

Wolverhampton retrouve l'élite du football anglais après l'avoir quitté au terme de la saison 2011-2012. Un an plus tard, l'équipe avait même été rétrogradée en League 1, troisième échelon anglais. Racheté en 2016 par Fosun International, le plus grand conglomérat privé de Chine continentale, Wolverhampton a énormément dépensé cet été pour retrouver la Premier League, faisant notamment venir l'international portugais Ruben Neves, débarqué pour près de 20 millions d'euros (record de la division).

Au classement, les "Wolves" comptent neuf points d'avance sur le deuxième, Cardiff City. Une victoire dimanche face à Birmingham et les Wolves n'auraient qu'un point à prendre pour s'assurer le titre de champion, leur premier depuis un sacre en D3 en 2013-2014.