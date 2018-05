Witsel et Tianjin en quarts de la Ligue des Champions asiatique

Le Tianjin Quanjian s'est qualifié mardi pour les quarts de finale de la Ligue des Champions asiatique. Ils ont partagé face au Guangzhou Evergrande à l'extérieur (2-2), résultat qui leur suffit après avoir aussi fait match nul chez eux mais sans le moindre but inscrit. Axel Witsel a une nouvelle fois joué l'entièreté de la rencontre, se montrant décisif sur le deuxième goal.

A deux reprises, le Tianjin, mené au score, a immédiatement réagi. Ricardo Goulart a ouvert la marque à la 17e pour Guangzhou, champion de Chine en titre, avant de voir Alexandre Pato lui répondre tout de suite après (19e). D'entrée de jeu en deuxième période, Goulart inscrivait un doublé (48e) et le Tianjin devait cette fois-ci compter sur Wang Jie (52e) pour revenir au score. A l'origine de cette égalisation, le Diable Rouge Axel Witsel a adressé une passe lumineuse vers Anthony Modeste, qui délivrait un assist à Wang.

Pourtant largement dominés tout au long de la rencontre, Witsel et ses coéquipiers décrochent donc une qualification inespérée et peuvent encore croire au sacre ultime en Asie. Ils devront encore disputer deux doubles confrontations face à des équipes d'Asie de l'Est, avant d'atteindre la finale face au vainqueur issu de la partie réservée aux clubs d'Asie de l'Ouest.

En championnat, le Tianjin ne pointe qu'à la 11e position et n'a toujours pas remporté un match à domicile en six rencontres.