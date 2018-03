Witsel et le Tianjin Quanjian s'inclinent à domicile

Tianjin Quanjian s'est incliné face à Guangzhou Evergrande (0-1) en Chinese Super League ce vendredi. Dans ce match fermé, Axel Witsel et ses équipiers ne sont pas parvenus à trouver la faille. Réduit à dix, Guangzhou Evergrande a décroché les 3 points grâce au seul but de cette rencontre signé d'une belle frappe par Gao Lin (55').

Le premier tournant du match a eu lieu à la 15ème minute : Ricardo Goulart a obtenu un penalty pour les visiteurs à cause d'une faute de main mais a envoyé le ballon loin au-dessus du but. Au retour de la pause, Alan a été exclu dès la 51ème minute, ce qui n'a pas empêché ses équipiers d'inscrire leur but 5 minutes plus tard.

Witsel a joué mardi avec les Diables Rouges contre l'Arabie Saoudite. La Belgique s'était imposée 4-0. Il est rentré mercredi en Chine.

Après 4 journées, Tianjin Quanjian occupe une décevante 11ème position avec 3 points et une seule victoire. Le club de Witsel avait terminé la saison 2017 à la 3ème place, derrière Shanghai SIPG, 2ème, et Guangzhou Evergrande, champion.