Witsel et Dortmund freinés par l'Atlético, Tottenham a eu chaud, le Barça 1er qualifié

Le Borussia Dortmund n'avait plus perdu en match officiel depuis de 12 mai. L'Atlético de Madrid a mis fin à cette superbe série et rejoint le club allemand en tête du classement du groupe A.

En cas de victoire, le Borussia Dortmund d'Axel Witsel, titulaire, pouvait déjà fêter sa qualification pour les huitièmes de finale. Mais l'Atlético Madrid en a décidé autrement en prenant les devants via Saul Niguez, premier joueur a tromper la vigilance de Roman Bürki en Ligue des Champions cette saison (33e, 1-0). En seconde période, les Colchoneros vont définitivement valider leur succès sur le break inscrit par Griezmann à dix minutes du terme (80e, 2-0). Un succès qui permet à l'Atlético de rejoindre en tête du groupe A le Borussia Dortmund avec 9 points. Victorieux 0-4 de Monaco plus tôt dans la soirée, le FC Bruges complète le podium du groupe avec 4 points, trois de plus que les Monégasques.

Sans Jan Vertonghen et Mousa Dembélé, blessés, mais avec Toby Alderweireld titulaire, Tottenham a effectué des débuts catastrophiques face au PSV en encaissant un but dès la 2e minute de jeu via Luuk De Jong (0-1). Dans le dernier quart d'heure, les Spurs sont parvenus à recoller au score via Harry Kane (78e, 1-1) avant de s'imposer 2-1 grâce au doublé de l'international anglais (89e, 2-1).

Titulaire dès le coup d'envoi, Radja Nainggolan a vu son équipe de l'Inter Milan se faire dominer durant les 45 premières minutes. Néanmoins, les Blaugranas n'ont pas réussi à faire la différence dans le premier acte malgré les multiples possibilités de Dembélé, Coutinho et Suarez. Remplacé à la 63e, Nainggolan a suivi depuis le banc l'ouverture du score de Malcom à la 83e minute de jeu (0-1) avant de voir Icardi égaliser dans la foulée (87e, 1-1). Au classement du groupe B, le FC Barcelone trône en tête avec 10 points, soit trois de plus que son adversaire du soir. Derrière, Tottenham (4) et le PSV (1) ferment la marche.