Will Still est un grand adepte de l’analyse vidéo, décryptage de cet outil devenu essentiel

"En Belgique il n’y a pas d’école qui forme à l’analyse vidéo"

Loris Viroux entame sa deuxième saison comme analyste vidéo dans le club serésien. C’est Will Still qui lui a donné le virus des datas : "la CFF propose depuis deux ans des formations pour les entraîneurs. Mais en Belgique il n’y a pas d’école qui forme à l’analyse vidéo contrairement à la France et à l’Angleterre. J’ai pris contact avec Will Still quand il était encore au Beerschot. J’ai fait, si on veut, un genre de stage dans le club anversois. Il m’a fait découvrir le foot pro et l’analyse des adversaires", confie le jeune homme de 20 ans, qui s’est formé sur le tas.

Analyser l’adversaire

L’analyse de l’adversaire c’est une des façettes les plus importantes du métier : "cela permet de voir comment les équipes jouent leurs phases arrêtées, s’ils les jouent en combinaisons, ou dans certaines zones. Cela permet de mieux connaître son adversaire et de se préparer de manière optimale".

Etudier les données GPS

Sur les réseaux sociaux les cyclos amateurs ou les joggeurs sont de plus en plus nombreux à partager leur "données", c’est pareil pour les pros. Les GPS permettent d’optimaliser les performances et d’adapter les entraînements : " on peut voir combien de km a couru un joueur ou une équipe. On analyse les distances mais aussi l’intensité des courses. Avec ces données ont peut adapter nos entraînements. Cela nous permet de voir quel joueur fait quel type d’effort. Cela permet ensuite au préparateur physique, d’individualiser le programme de chaque joueur, pour savoir sur quoi il doit travailler en priorité". Les données GPS transmises en direct pendant le match, vers la tablette du préparateur physique, est un autre élement important pour optimiser les performances d’une équipe : " On voit tout de suite si un joueur est dans le rouge par rapport à sa fréquence cardiaque par exemple. Si au moment d’un changement on hésite entre deux joueurs à remplacer, cela aide à prendre la meilleure décision. Le seul frein actuellement à ce type de technologie c’est le prix. Si on veut le top du top ça coûte très très cher". Les clubs plus aisés ont donc logiquement du matériel de meilleure qualité et plus performant. Encore un élement qui risque de creuser un peu plus le fossé entre les clubs riches et les autres.

Analyser les datas des futures recrues sur des plateformes spécialisées

Aujourd’hui un joueur ne s’achète plus uniquement sur ses statistiques. Les données physiques deviennent essentielles pour le club qui le recrute. Des plateformes spécialisées regroupent ces "données" des joueurs. Les plus connues sont Instat Football et Wyscout. C’est là que les clubs font leur marché. Ils analysent les joueurs sous toutes les coûtures, avant de les faire signer : "ce sont des plateformes ouvertes à tous mais l’accès coûtent cher. Et puis il faut s’y connaître. On peut se dire ce joueur est très fort. Il avale des km. Mais si il court autant, ça veut peut-être dire qu’il a un problème de placement. C’est ça le travail d’analyste. C’est étudier ces datas et en retirer le meilleur".

"Les clubs viennent chercher les jeunes joueurs talentueux sur les plateformes"

En théorie, en Belgique, les données des jeunes joueurs sont conservées dans les académies mais ne sont pas publiées : "On garde les données des joueurs jusqu’en U18 ou U19. Ensuite les données sont partagées sur les plateformes. Mais comme tout le monde y a accès c’est parfois difficile de garder de jeunes joueurs talentueux qui sont rapidement courtisés par les grands clubs".