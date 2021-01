Wilfried Dalmat, partant pour clôturer sa carrière à 40 ans chez les Amateurs belges

Le transfert n’est pas passé inaperçu, l’été dernier dans le petit monde du foot amateur belge : le Français Wilfried Dalmat, 38 ans, ancien champion de France avec Nantes à 19 ans, mais aussi de Belgique, avec le Standard de Liège huit ans plus tard venait de signer pour la D2 Acff et le club hutois de Solières !

Après une dernière pige belge au White Star Woluwé, entre 2014 et 2016, le joueur proche de Benjamin Nicaise, directeur technique actuel des Rouches, passé également par Mons et le FC Bruges en D1A belge avait choisi de se retirer du monde pro à 34 ans, en découvrant le foot amateur en France, son pays d’origine. Né à Joué-lès-Tours, Wilfried Dalmat se rapprochait ainsi de la région où tout avait commencé pour lui, optant pour des contrats à Bourges, puis Vierzon, dans le Cher, région centre Val de Loire. La saison dernière, il évoluait encore en Indre et Loire, à l’AS Montlouis, juste un peu plus haut que le Centre de l’Hexagone, à trois bonnes heures de Paris.

"Des clubs de Nationale 2 ou nationale 3 françaises qui, à peu de chose près valent bien la D2 acff belge", fait remarquer celui qui fut repositionné en numéro dix, après avoir occupé le couloir lors de sa carrière pro. "Avec le temps qui passe, je dose autrement mes efforts. Evoluer sur les côtés demande plus de vélocité et d’explosivité. J’ai bien rempli ma mission dans l’Hexagone ; j’ai manqué très peu de matches durant ces quatre saisons. Pourtant, j’ai voulu rentrer à Liège, où j’ai des attaches. J’ai sollicité l’ami-agent qui s’occupait déjà de mes intérêts lorsque je jouais à Mons, en D1. J’ai ainsi été mis en contact avec les dirigeants de clubs liégeois de D2 acff, ceux de Verlaine et de Solières pour commencer."

En faisant la connaissance de l’entrepreneur-mécène José Lardot et son entourage, Wilfried Dalmat fait très vite son choix : les conditions financières proposées par Solières et le projet mis en place pour rejoindre l’étage Nationale 1 plaisent au joueur. Il se lie au club du stade du Château Vert le 20 juillet 2020. "Franchement, je découvrais cette entité sportive. Je n’aurais pas pu situer Solières sur la carte. J’y ai retrouvé le jeune Christopher Verbist, présent au Standard de Liège au moment où je faisais le choix de rejoindre le FC Bruges. Après quelques entraînements sous la direction du coach Pascal Bairamjan, je me suis rendu compte qu’il y avait vraiment du talent dans le groupe et même de fortes personnalités dans le vestiaire comme sur le terrain, à l’image du gardien Maxime Crahay. Emmanuel Massa, le défenseur central venu du RFC Liège mais aussi le médian Berthold Kitoko ou les attaquants Kevin Cossalter et Shelton Guillaume, un élément vif et explosif, pour ne citer qu’eux, tous ont vraiment du foot dans les pieds. J’étais enthousiaste au moment de me lancer dans cette nouvelle aventure. Hélas, la crise sanitaire liée à la Covid-19 et une déchirure aux ischios ont fait que l’expérience s’est résumée à trop peu de bons moments sur place."

Lors de cette saison qui n’en sera jamais une, Wilfried Dalmat aura inscrit un but avec sa nouvelle équipe belge lors d’un match un peu fou à Manage (4-4), en coupe de Belgique. Pour le reste, il se blesse lors d’une défaite en championnat face à Tubize et assiste, du bord du terrain au réveil de sa nouvelle équipe à Hamoir (1-4). "Je m’attendais à ce que les autorités belges du foot amateur finissent par déclarer l’arrêt définitif de cette saison", commente celui qui fut aussi quatre fois international avec la petite Ile de Saint-Martin, dans les Caraïbes. "Début janvier, je suis allé retrouver mes parents en Martinique. Ici, le virus est moins présent qu’en Europe. C’est l’été et je peux me ressourcer en bord de mer. Dire qu’il y fait calme n’est pas la réalité. Les Français se sont réfugiés massivement sur place. Avec les nouvelles mesures prises par le gouvernement, des avions ont été ajoutés pour rapatrier beaucoup de monde avant la fin de cette semaine. De mon côté, je rentrerai via Paris sans doute début février. Quel est mon avenir ? J’aimerais encore jouer au foot jusqu’à mes 40 ans comme je l’ai programmé dans un petit coin de ma tête. En juillet, je fêterai déjà mes 39 ans. Je m’entretiens ! Samedi dernier, j’ai encore gravi à un bon rythme la Montagne pelée (1395 mètres d’altitude), un volcan actif, situé dans le Nord de la Martinique, sur le territoire de la commune de saint Pierre. La course présente un dénivelé de 600 mètres. J’en ai encore les cuisses qui brûlent."