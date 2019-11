Westerlo manque le coche face à Lommel et voit la 'tranche' s'éloigner

En attendant que la Commission des litiges se penche mardi sur l'arrêt d'Oud-Heverlee Louvain/Union Saint-Gilloise, Westerlo a réalisé une très mauvaise opération samedi face à Lommel à domicile en étant rejoint au score sur le fil (1-1) lors de la treizième journée de Proximus League. A une journée de la fin de la première tranche, les Campinois auront désormais besoin d'un miracle pour terminer en tête.

Kurt Abrahams avait pourtant offert à Westerlo l'avantage à seize minutes du terme de la rencontre. Un but tardif d'Abdoulie Sanyang (90e) a cependant permis aux Limbourgeois de repartir du Kuipje avec un point.

Samedi soir (20h30), le Beerschot et Roulers s'affrontent à Anvers. Mais les yeux sont d'ores et déjà tournés vers Lokeren où Virton se déplace dimanche après-midi (16h00). Les Luxembourgeois, deuxièmes avec 24 points, comptent seulement une unité de moins qu'OHL au classement. Westerlo (23) est troisième. Suivent l'Union (22), le Beerschot (14), Lokeren (13), Roulers (8) et Lommel (8).