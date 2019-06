Westerlo engage Igor Vetokele

Westerlo a renforcé sa ligne d'attaque avec Igor Vetokele. Le club campinois de Proximus League (D1B) a annoncé l'arrivée de l'attaquant belgo-angolais sur son site Internet.

Âgé de 27 ans, Vetokele retrouve à Westerlo l'entraîneur Bob Peeters, avec qui il a déjà travaillé au Cercle Bruges et à Charlton Athletic. La saison dernière, il a marqué trois buts (plus deux passes décisives) en 23 matchs de Ligue One (D3) anglaise.

Vetokele s'est révélé sous le maillot du Cercle Bruges lors de la saison 2011-2012 sous la direction de Peeters. Il a ensuite joué pour Copenhague (2012-2014), Charlton (2014-2016), Zulte Waregem (2016-janvier 2017) et Saint-Trond (janvier 2017-2018) et encore Charlton (2018-2019).