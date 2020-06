Westerlo conteste la licence de Mouscron auprès du tribunal

Westerlo a introduit une action auprès du tribunal de première instance de Bruxelles pour contester la licence accordée à Mouscron. Le club flamand conteste la décision de la CBAS et demande son annulation. En effet pour les représentants de Westerlo, la licence a été obtenue par fraude. L’argumentaire du club campinois dénonce la partialité de la CBAS, l’absence de publicité des débats et un arbitrage forcé non établi par la loi.

En cas de jugement favorable, Westerlo qui considère également que la finale retour de D1b entre le Beerschot et OHL n’est pas réglementaire, pourrait retrouver la division 1 car c’est lui qui a obtenu le plus de points au terme de la saison régulière de 1b.