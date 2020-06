West Ham-Wolverhampton: avec Dendoncker titulaire, les Wolves se rapprochent de la ligue des champions (buts en vidéos)

C'est même West Ham, avec un gros raté de Fornals et un belle frappe lointaine de Soucek , qui s'offre les plus gros frissons offensifs. Au milieu de tout ça, Dendoncker, titulaire pour la 27e fois sur trente en premier league, moulinait ses grandes jambes au coeur du jeu, sans voir beaucoup de près l'objet de toutes les attentions (17 ballons touchés en première mi-temps, largement en dessous de ses coéquipiers). Ses courses sont cependant souvent précieuses, c'est déjà ça. Discret, mais collectif.

En ce début de soirée, le stade olympique de Londres a longtemps manqué de flamme. Pourtant, cela ne manquait a priori pas d'ingrédients. Surtout chez les visiteurs. Wolverhampton, 6e et bonne surprise de la première partie de saison, possède quelques jolis atouts dans son (beau) jeu. Technique, mouvement, audace tactique. On devine tout cela, mais cela ne sort pas. Pas tout à fait. Jimenez , Jota , Neves , Moutinho ,... ça sonne "joga bonito", ça caresse le ballon, ça tente des gestes régulièrement, mais pendant cette première mi-temps, c'est tout sauf menaçant.

Changement gagnant

Enfin, c'est ce qu'on espérait. Et statistiquement, Wolverhampton marquant plus en deuxième mi-temps, là où West Ham craque souvent, on pouvait anticiper la suite des événements. En parlant de stats, Dendoncker quittera le terrain à la 64e minute, avec 23 ballons touchés et 66% de passes réussies. Peut mieux faire.

Les changements auront d'ailleurs un impact immédiat. Surtout l'entrée de Traore. Le puissant ailier a visiblement continué de travailler en salle de muscu pendant le confinement et ses accélérations n'ont rien perdu de leur efficacité. West Ham lui laisse de l'espace. Le laisse démarrer, prendre de la vitesse. Il déborde une fois, deux fois et bonjour, déjà, les dégâts: son deuxième centre trouve la tête de Jimenez. Ou quand le meilleur donneur d'assists rencontre le meilleur buteur de l'équipe. La formule idéale pour la 6e fois de la saison: 0-1.