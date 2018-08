Wayne Rooney régale une fois encore avec DC United

Arrivé cet été en MLS, l'Anglais Wayne Rooney a clairement retrouvé ses sensations et son meilleur niveau. Il y a quelques jours, il a épaté tous les observateurs en offrant le but de la victoire à Luciano Acosta dans le temps additionnel contre Orlando. La vidéo a fait le buzz sur la toile car, sur la phase qui amène ce but exceptionnel, Rooney avait réalisé un tacle digne des meilleurs défenseurs au monde avant de repartir balle au pied et d'effectuer un service millimétré des 40 mètres à Acosta.

Trois jours plus tard, Wayne Rooney s'est à nouveau distingué en participant activement au succès 4-1 de son équipe contre les Timbers de Portland. L'ex-joueur de Manchester United et d'Everton a inscrit un doublé dont un coup franc de toute beauté.

En 7 rencontres avec DC United, Rooney compte déjà 3 buts et 3 assists. A 32 ans, le buteur anglais n'a, de toute évidence, pas rejoint les Etats-Unis pour faire de la figuration.