Wayne Rooney inscrit un superbe but des 60 mètres face à Orlando

Un coup d'oeil perçant et une frappe magistrale depuis sa moitié de terrain ont permis à Wayne Rooney d'inscrire mercredi l'unique but de la victoire de DC United (Washington) face à Orlando (1-0) dans le championnat nord-américain (MLS) de football.

Sur une phase de jeu a priori anodine, à la 10e minute, l'ancien capitaine de la sélection anglaise a remarqué que le gardien d'Orlando Brian Rowe s'était beaucoup avancé et était même sorti de sa surface de réparation. Il a alors décoché une longue frappe aérienne de plus de 60 mètres qui a lobé Rowe pour terminer sa course au fond des filets.

Après cinq matchs sans victoire, DC United a ainsi renoué avec la victoire. Le club de la capitale fédérale occupe la troisième place de la Conférence Est avec 30 points à égalité avec Montréal (2e) et à deux points de Philadelphie. .