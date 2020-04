Wanted: RTBF Sport vous attend pour le challenge #GoalConfiné

Vous trouvez le temps long? Vous tournez en rond pendant ce confinement? RTBF SPORT vous lance un défi ! Nous vous proposons de recréer les plus beaux buts de l'histoire.

Pour ce premier Challenge #GoalConfiné, nous vous proposons de recréer le goal mémorable de Dries Mertens, face au Panama lors de la Coupe du monde 2018. Un chef d'œuvre, à refaire chez vous. Dans votre jardin ou dans votre salon avec l'aide de qui vous voulez.

Le but étant de nous surprendre, en respectant bien évidemment toutes les règles et mesures de confinement.

Vous avez toujours rêvé de voir l'un de vos buts être commenté par Pierre Deprez, Rodrigo Beenkens ou Benjamin Deceuninck? Filmez-vous et postez votre vidéo sur Facebook ou Instagram sans oublier le hashtag #Goalconfiné. La plus belle réalisation sera re-montée avec les commentaires des journalistes et commentateurs de la RTBF.