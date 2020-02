Wallonia Walhain Buiten ?

La situation est tendue entre le Wallonia Walhain et la commune, propriétaire des installations. Le club en proie à des soucis financiers pourrait être privé de stade en fin de saison. Le collège communal en assez des promesses non tenues par la Direction du club brabançon.

Après une année de discussions et de négociations entre la direction du Wallonia et la commune de Walhain, les deux parties devaient signer une convention qui devait être d’application le 1er janvier. Une convention qui demandait au club de foot, entre autres, d’aligner une équipe B en P3, de séparer l’ASBL qui gère l’équipe première et celle qui gère les équipes de jeunes ou encore de mettre en valeur les producteurs locaux. Le souci c’est que le club n’a pas voulu suivre les termes de la convention. Agacé le Bourgmestre de Walhain, Xavier Dubois a pris une décision forte: "On nous dit oui on va faire, oui on va faire et dans les faits ça ne se fait pas. Donc le collège communal a décidé de ne pas signer cette convention parce que c’est quand même une infrastructure importante qu’on met à la disposition du club et c’est de l’argent public qu’on investit ".

A savoir 70.000 euros annuels au budget communal. Ce qui comprend l’entretien des installations, la mise à disposition de personnel communal sans compter les factures d’eau, d’électricité et de chauffage. La commune veut à présent redonner une identité locale à son club. C’est pour cela qu’elle a lancé ce jeudi un appel à projet pour le football à Walhain. Un projet ouvert à tous qui doit être tourné vers les jeunes Walhinois mais qui pourrait quand même se faire avec la direction actuelle du Wallonia comme le précise Xavier Dubois. " Si le club prend cet appel à projet comme un électrochoc et si les dirigeants se disent nous on veut faire quelque chose de concret, du côté du collège on n’est pas fermé à une proposition. Mais qu’ils viennent avec quelque chose de précis de concret, de solide et de transparent "

Le Bourgmestre de Walhain veut que le club de sa commune retrouve un ancrage local. Cela pourrait permettre au Wallonia, en difficulté financière, de retrouver du public et des partenaires " Je ne dis pas que cet appel à projet va résoudre tous les problèmes mais je pense qu’en se recentrant et en ayant un ancrage régional plus fort ça peut ramener du monde au stade mais aussi des sponsors et des soutiens au club "

L’appel à projet courre jusqu’au 15 mars. Le club pourra terminer la saison dans les installations communales. Contacté par nos soins la direction du Wallonia Walhain n’a pas souhaité réagir officiellement. Cédric Banza, le responsable de la communication du club, nous a confirmé qu’une conférence de presse serait organisée la semaine prochaine. Le but étant de faire le point sur la situation financière du club et sur les relations entre le Wallonia et la commune de Walhain.