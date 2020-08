Waasland-Beveren - Standard : Montanier ne touche pas à son onze de base (LIVE audio et commenté 19H)

Le Standard se déplace à Waasland-Beveren pour clore cette deuxième journée de championnat. Après avoir remporté leur rencontre inaugurale face au Cercle de Bruges, les Rouches viseront le 6/6 dans le Pays de Waes.

Waasland-Beveren de son côté a surpris tout son petit monde en battant Courtrai lors de la première journée, s'offrant un score de 1-3 qui lui a même permis d'occuper la tête provisoire du classement.

Le Standard aligne une équipe similaire à celle qui l'avait emporté face au Cercle : Bodart; Fai, Vojvoda, Laifis, Gavory; Raskin, Bastien, Shamir; Lestienne, Amallah, Avenatti. A voir dans quelles dispositions se trouve Mergim Vojvoda, lui qui dépanne et défense centrale et dont on dit qu'il est sur les tablettes de l'Atalanta Bergame.

Waasland-Beveren de son côté joue libéré depuis son maintien acquis sur tapis vert. Le jeune Daan Heymans (21 ans) a déjà marqué deux fois, et les hommes de Nicky Hayen verront d'un bon œil de prendre des points en début de saison, alors que les surprises pleuvent sur la Pro League depuis le retour du football.