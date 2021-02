Waasland-Beveren s'offre un succès essentiel contre Eupen et cède sa lanterne rouge

Waasland-Beveren a battu Eupen dans un match qui restait à rejouer de la 27e journée de championnat. Les Waaslandiens ont rapidement mené au score via l'inévitable Michael Frey, qui a inscrit son huitième but de la saison. Dans la foulée, Eupen bénéficiait d'une superbe occasion de revenir au score : Amara Baby était stoppé fautivement dans le rectangle par Leuko, mais Stef Peeters manquait la conversion du penalty, la faute à un Nordin Jackers attentif qui avait plongé du bon côté. Cela faisait depuis le 13 décembre 2020 que les Waaslandiens n'avaient plus gagné en championnat. Les Pandas n'ont pas réussi à faire plier les Waaslandiens en deuxième période. Les hommes de Nicky Hayen comptent désormais 24 points et lèguent la lanterne rouge au Cercle de Bruges. Entre Mouscron (16e, 26 points) et le Cercle de Bruges (18e, 23 points) la lutte sera acharnée pour éviter la relégation directe. Avec 32 unités, Eupen ne semble plus directement concerné par la lutte pour le maintien et devra encore glaner quelques points pour garantir sa pérennité dans en Division 1A.