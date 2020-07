Waasland-Beveren résiste face au PSG puis s'écroule 7-0

Waasland-Beveren s'est incliné au Parc des Princes 7-0 en match amical. Les Waaslandiens ont résisté pendant une vingtaine de minutes avant de voir la déferlante des stars parisiennes les avaler tout cru.

Règles particulières pour cette rencontre : on jouera quatre mi-temps de 30 minutes, pour offrir aux deux équipes la possibilité de faire largement tourner les effectifs et offrir du rythme à chacun. Waasland-Beveren est logiquement dominé dans les premières minutes, Kylian Mbappé rate deux fois la possibilité d'ouvrir la marque. Un but contre-son-camp de Vukotic lance les débats entre les deux équipes. Neymar fait 2-0 sur penalty et hérite d'un deuxième coup de pied de réparation en deuxième mi-temps. Il tente alors la combinaison réalisée la veille par Ramos et Benzema et offre le 3-0 à Icardi. Sur cette phase, Vukotic écope d'un deuxième carton jaune et est exclu. Kylian Mbappé fixe la marque à 4-0 au bout des soixante premières minutes.

Après un repos d’une quinzaine de minutes, les deux équipes remontent sur la pelouse. Plus de Mbappé, Neymar, Icardi, tous ménagés selon les consignes données en avant-match. Waasland-Beveren peut remonter à 11, malgré l'exclusion de Vukotic.

Maxim-Eric Choupo-Moting se met rapidement en évidence en inscrivant un doublé, avant que l’espoir Loïc Mbe Soh ne vienne faire 7-0.

Waasland-Beveren, qui a fait beaucoup tourner son équipe pour la deuxième période de soixante minutes, s’est procuré quelques belles occasions, obligeant Sergio Rico (qui a remplacé Keylor Navas) à se détendre dans la toute dernière demi-heure du match.