Waasland-Beveren face au PSG de Neymar et Mbappé : "On veut juste éviter le ridicule…"

Détente-réflexe de Lucas Pirard sur une reprise à bout portant de Neymar, tacle glissé de Daan Foulon sur Kylian Mbappé, anticipation de Maximilien Caufriez sur Marco Verratti,… Non, nous ne sommes pas dans un match futuriste d’une Ligue 1-ProLigue fusionnée : nous sommes ce vendredi soir, dès 19h au Parc des Princes de Paris, dans un duel amical entre le flamboyant PSG et… notre Waasland-Beveren – dont on ne sait plus (et qui ne sait plus lui-même…) s’il évoluera en D1A ou D1B dans quelques semaines…

Ce soir, le cancre de notre élite va donc jouter, en quatre périodes de 30 minutes, l’armada parisienne qui prépare sa finale de Coupe de France et sa dernière ligne droite de Ligue des Champions. Une rencontre mise sur pied à l'initiative d'un intermédiaire organisateur de matches amicaux, et à la demande des Parisiens en quête de temps de jeu et de rotations pour leur noyau.

"Pas de casquette"

Les Waeslandiens ont fait le trajet en Thalys ce matin et décomptent les heures avant le grand moment.

" Tout le monde est un peu excité dans le groupe " explique le gardien Lucas Pirard ce midi, à son arrivée à l’hôtel à Paris. " Quand le coach nous a annoncé ce match il y a deux semaines, on n’y croyait pas… puis on s’est dit que ce serait contre l’équipe réserve… Mais je viens de voir la feuille de match et je peux vous confirmer qu’ils vont aligner tous leurs grands noms. Peur ? Non, on n’a pas peur : on se dit qu’on doit prendre du plaisir et que c’est une chance unique. On n’aura sans doute pas beaucoup la possession de balle, on va un peu courir derrière eux… Mais non, je ne pense pas prendre une casquette (rires). Moi, j’espère juste aider l’équipe en gardant ma cage vierge le plus longtemps possible. C’est sûr que ce ne sera sans doute pas 1-0 ou 2-1 : disons qu’on va juste tenter d’éviter le ridicule… On n’a pas fait de paris entre nous sur le score final, d’ailleurs on n’ose pas en faire (rires). "

Le véritable match se jouera sans doute... dans la course aux maillots des diverses stars locales.

" On ne s'est pas mis d'accord entre joueurs " poursuit le gardien waeslandien : " Ce sera une question de chance… ou à celui qui court le plus vite. (rires) On va tous vouloir en priorité le maillot de Neymar, donc moi ça me va si j'ai celui de Navas ou de Marquinhos : on verra bien… En équipes de jeunes, j’avais déjà affronté Adrien Rabiot, mais il n’est plus au PSG aujourd’hui. Moi, je vais jouer mon match à fond et j’irai au duel, peu importe si c’est Mbappé ou Neymar en face. Si j’ai peur d’être sur une liste noire si je les blesse par accident ? (Il éclate de rire). Aucun joueur ne va au duel pour blesser l’autre… "

Y croire jusqu'au bout...

Une soirée qui restera, quoi qu’il arrive, pavée d’images fortes. De quoi ré-oxygéner les esprits des Beverenois enlisés dans une longue bataille judiciaire pour leur survie en D1A.

" C’est clair que venir ici, loin de Belgique, nous change les idées et nous permet de penser à autre chose " conclut Pirard. " Demain, on va se promener à Paris, et ça va aussi nous faire du bien. Mais comme sur le terrain, on ne va rien lâcher si on peut sauver notre tête en D1A. Tout est possible, on l’a encore vu avec la décision de la CBAS… alors que tout le monde nous enterrait. "

Un moral à déjà préserver dès ce soir. Pour info, Waasland a perdu 5-0 sa dernière sortie à Zulte Waregem. Tandis que le PSG en passait neuf au Havre…