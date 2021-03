Vous voulez rouler dans la Porsche de Maradona ? Elle est actuellement en vente

Une Porsche 911 Carrera 2 'works turbo look' cabriolet achetée par Diego Maradona en 1993 alors qu'il jouait à Séville sera mise aux enchères en ligne par la maison de ventes Bonhams. L'événement "Les grandes marques du monde à Paris" débute mercredi et prendra fin une semaine plus tard, le 10 mars. La voiture est estimée entre 150 et 200.000 euros.

Seuls 1.200 exemplaires de cette automobile ont été fabriqués en deux ans. Avec son moteur de 3,6 litres de 250 chevaux, elle peut atteindre la vitesse de 260 km/h. La légende du football a d'ailleurs été interpellé par la police alors qu'il circulait dans le centre de Séville à 180 km/h au volant de ce bolide. Parmi les autres biens mis aux enchères, on retrouve une Lagonda 16/80HP Sports de 1933 (estimée entre 240 et 280.000 euros), une Peugeot 402 Darl'Mat Special Sport de 1938 (estimée entre 350 et 550.000 euros), une Mercedes-Benz 300 S Cabriolet A de 1953 (estimée entre 350 et 450.000 euros), une Aston Martin DB4 de 1960 (estimée entre 450 et 600.000 euros) ainsi qu'un Carrozzeria Touring Superleggera Sciadipersia Coupé de 2017 (estimée entre 380 et 580.000 euros).