Votez pour le plus beau moment sportif belge de l'été

Football, athlétisme, cyclisme ou encore gymnastique, les sportifs belges ont brillé et fait parler d'eux cet été. Certains par leur talent, leur décision, d'autres par leur prouesse à s'envoyer un ballon dans la tête. La RTBF vous propose de revivre en vidéo ces très beaux moments de sport et de voter pour votre moment préféré.

Le but (et le coeur) de Dries Mertens face au Panama Nous sommes le 18 juin. La Belgique joue son premier match de la Coupe du monde face au Panama à Sotchi. La première mi-temps s’achève sur un 0-0. A la 47e, Dries Mertens ouvre le compteur belge. Et de belle manière : grâce à une sublime demi-volée. En guise de célébration, le Diable Rouge adresse un joli cœur avec les doigts au public, un peu d’amour dans le monde du football ne fait jamais de mal. Son but a été sélectionné dans la liste des plus beaux buts du mondial.

Le but d'Adnan Januzaj contre l'Angleterre L'Angleterre et la Belgique se rencontrent pour leur dernier match du groupe G. Les deux équipes doivent se départager, chacune ayant 6 points. Il faut attendre la 51e pour assister au premier (et seul) but de la rencontre grâce à une belle frappe enroulée signée Adnan Januzaj. Ce but est le premier du jeune joueur de 22 ans avec les Diables Rouges. Il lui a permis d’être lui aussi dans la liste des sélectionnés pour le plus beau but du tournoi.

Le très beau ballon de Michy Batshuayi Certains appelleront cela du génie. Après le but d’Adnan Januzaj face à l’Angleterre, Michy Batshuayi était heureux. On peut le comprendre. Alors pour célébrer ce but victorieux, le joueur a voulu dégager le ballon des cages. Sauf que… le ballon a heurté le poteau avant de terminer dans le visage de Michy. C’est dommage, mais c’est drôle.

Le huitième de finale : Belgique-Japon Menés 2-0 face à un Japon décomplexé, les Diables Rouges se sont fait peur, avant de se transcender en seconde période. Trois buts de Jan Verthongen, Marouane Fellaini et Nacer Chadli donnent la victoire aux Belges. Une victoire au bout du suspens puisque le dernier but a été inscrit à la 94e. "Ils l'ont fait bordel !" pour reprendre l'expression de notre consultant RTBF Philippe Albert. Un match référence qui a prouvé que les hommes de Roberto Martinez étaient capables de se surpasser. Ils ont aussi démontré aux autres nations qu’ils étaient dans la course au trophée.

Le but de Nacer Chadli contre le Japon La rencontre Belgique-Japon est disputée, les deux équipes ayant chacune inscrits deux buts. Le match se dirige doucement vers les prolongations, jusqu'à cette incroyable action collective. Thibaut Courtois relance le ballon. Kevin De Bruyne le récupère, remonte le terrain et réalise une passe pour Thomas Meunier. L'ailier du Paris SG centre pour Nacer Chadli qui inscrit le but de la délivrance. Les Diables Rouges exultent, ils sont en quarts de finale et retrouvent le Brésil de Neymar.

Le quart de finale : Belgique-Brésil Incroyable mais pourtant si vrai : les Belges ont éliminé le Brésil en quart de finale de la Coupe du monde (2-1). Un but de Fernandinho contre son camp et un autre de Kevin de Bruyne sur un assist de Romelu Lukaku ont envoyé les Diables Rouges en demi-finale du Mondial. Outsiders sur le papier, ils ont réussi leur pari.

La médaille de bronze des Diables Rouges au Mondial Une attaque de feu, un gardien de but magistral, les joueurs belges nous ont fait rêver pendant un mois. Une génération dorée… ou plutôt bronzée avec cette superbe troisième place de la Coupe du monde 2018. Les images des joueurs de retour au pays le 15 juillet et ovationnés sur la Grand Place sont à la hauteur de la performance des Diables Rouges : immense.

Thibaut Courtois élu meilleur gardien de la Coupe du monde Thibaut Courtois a décidément fait beaucoup parler de lui cet été. En plus de son transfert au Real Madrid, le portier belge a été élu meilleur gardien de la Coupe du monde. En compétition avec le Français Hugo Lloris, c’est finalement le Belge qui a été couronné au terme d’une très belle compétition où il a réalisé de précieux arrêts pour son équipe.

Greg Van Avermaet : maillot jaune sur le Tour de France pendant 8 jours Greg Van Avermaet est l’un des quatre coureurs à avoir endossé le maillot jaune sur ce 105e Tour de France, aux côtés de Fernando Gaviria, Peter Sagan et Geraint Thomas. Le Belge l'a porté pendant 8 jours, du 9 au 17 juillet. Lors de la 10e étape reliant Annecy au Grand-Bornand, Van Avermaet a reçu le prix de la combativité après avoir attaqué, tout en étant leader du classement. Le coureur de la BMC Racing a terminé 29e au classement général à Paris.

Le transfert de Thibaut Courtois au Real Madrid Le transfert de Thibaut Courtois fut l’un des plus importants de ce mercato estival. Après sept années à Chelsea, le gardien de but des Diables Rouges a pris la direction du Real Madrid, un club pour lequel il n’a jamais caché son admiration. Le montant du transfert avoisine les 37 millions d'euros.

Le doublé de Nina Derwael aux barres asymétriques aux Championnats d’Europe de gymnastique de Glasgow A seulement 18 ans, Nina Derwael a réussi à devenir double championne d'Europe aux barres asymétriques. La jeune Belge a obtenu la note de 14.733, assez loin de sa meilleure note de l'année qui est de 15.300, mais suffisant pour l'amener sur la plus haute marche du podium. Nina Derwael ne s'est pas arrêtée à cette médaille d'or. Elle s'est également illustrée lors du concours à la poutre en s'adjugeant la médaille d'argent avec une note de 13.600.

La médaille d’or de Nafissatou Thiam en heptathlon aux Championnats d’Europe d’athlétisme de Berlin Nafissatou Thiam a complété son très beau palmarès à Berlin en devenant championne d’Europe d’heptathlon. Le seul titre "outdoor" qui lui manquait. Patronne de la discipline depuis sa médaille d’or aux Jeux Olympiques de Rio il y a deux ans, l’athlète de 24 ans "ressentait de la fierté". Nafi Thiam avait démarré en douceur son concours la première journée avant de se relancer le lendemain grâce à un très bon lancer du javelot. La Liégeoise a remporté les trois titres plus importants : championne olympique, championne du monde et championne d'Europe.

La doublé des Tornados au 4x400m aux Championnats d’Europe d’athlétisme de Berlin Les Tornados aussi l’ont fait : conserver leur titre de Champion d’Europe sur 4x400m. Deux ans après Amsterdam, c’est sur la piste du stade olympique de Berlin que le quatuor belge s’est illustré. Jonathan Sacoor, Jonathan, Kévin et Dylan Borlée ont remporté l’or devant la Grande-Bretagne et l’Espagne au terme d’une course rondement menée. Cette nouvelle médaille est la 10e de leur carrière. Tout un symbole.