Voici les nouveaux horaires des matchs en Pro League.

C'est le changement qui marquera le plus les supporters du royaume. Il sera désormais théoriquement possible de ne pas rater une seule seconde du week-end de football en D1A.

Lors de l'Assemblée Générale de cet après-midi, la Pro League a validé une refonte des horaires des rencontres en Pro League. Désormais, tous les matchs de D1A auront lieu à des heures différentes. Huit horaires ont été fixés : on jouera un match le vendredi soir (20h45), trois matchs le samedi (16h15, 18h30 et 20h45), et quatre le dimanche (13h30, 16h, 18h15, 20h45). Les rencontres s'enchaîneront assez rapidement, avec une dizaine de minutes seulement entre le coup de sifflet final d'un côté et le coup d'envoi de l'autre.

S'ils le souhaitent, les supporters du championnat belge pourront donc voir toutes les rencontres du plus haut niveau de notre championnat en direct. Les plus grosses affiches du week-end se joueront le dimanche.

La possibilité de jouer le lundi soir, évoquée à certains moments mais qui suscitait l’ire de certains clubs et de groupes de supporters, a finalement été écartée.

En D1B, on jouera le vendredi à 20h, le samedi à 20h45 et le dimanche à 16h et 20h.