Voici déjà l'un des buts de l'année 2020, inscrit lors d'Albanie - Kazakhstan...

Est-ce l’ambiance (ou plutôt la non-ambiance…) des huis clos qui incite certains joueurs, en manque total de concentration, à confondre matches officiels et parties d’entraînement ?

Le gardien international albanais Etrit Blerisha a pris le but-gag de la semaine, hier, en encaissant sur un lob décoché… de 50 mètres depuis le disque central par le défenseur kazakh Aybol Abiken.

L’Albanie venait de doubler son avantage à 2-0... et ce but est tombé dès la remise en jeu du Kazakhstan.

Plus de peur que de mal pour l’Albanie qui s’est finalement imposée 3-1. Mais une phase de jeu qui a dû faire chauffer le compte Twitter de Blerisha. Et devrait permettre au sémillant Abiken de postuler au Prix Puskas de la FIFA du plus joli but de l’année.

À moins que ce ne soit Blerisha qui ne figure au palmarès des buts stupides ?...