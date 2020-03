Vlap, de la frustration au retour de l'espoir pour Anderlecht

Lors de la dernière journée de Jupiler Pro League , Anderlecht devra jouer sa saison contre Saint-Tr ond . Une saison compliquée que le 34 fois champion de Belgique n’a pas l’habitude de vivre. Mais depuis trois matchs, Anderlecht affiche un visage nouveau, tout comme Michel Vlap , auteur de six buts et d’une passe décisive. Mieux vaut tard que jamais, ce regain de forme de Vlap permet à Anderlecht de croire une dernière fois à une place en play-off 1. Retour sur une saison difficile pour le gamin originaire de Sneek, mais aussi pour tout le club bruxellois.

La désillusion

Transfert le plus onéreux de l’été pour les Mauves version Kompany (acheté pour une somme d'environ huit millions d'euros à Heerenveen), Michel Vlap se sait attendu au tournant. Lors de l’ouverture du championnat contre Ostende, le Parc Astrid est bouillant. Vincent Kompany est de retour dans un splendide costume de leader qu’il revêtit sur et en dehors du terrain et les jeunes ont les épaules pour assumer leurs talents. Une belle après-midi de fête pour cette première journée de football. Le rêve prend forme une dizaine de minutes après le coup d’envoi : Michel Vlap reçoit le ballon à l’intérieur du grand rectangle, se met sur son pied droit et arme une frappe enroulée qui vient se loger dans le petit filet opposé. Un but superbe qui crée l’hystérique dans le stade.

L’euphorie ne pas le temps de redescendre que cinq minutes plus tard, sur une contre-attaque anderlechtoise, Vlap, Amuzu et Gerkens s’échangent le ballon qui finit par revenir au Néerlandais. Contrôle orienté derrière le pied d’appuis, frappe à ras-de-terre au premier poteau. Un enchaînement limpide. Le but est délicieux, mais pas au goût du VAR qui vient gâcher la fête pour un hors-jeu de Vlap. Ce goal annulé sera un coup de massue pour les Bruxellois qui perdront le match, et leur football pour les mois à venir.

Marqué par cette désillusion, Anderlecht va vivre un enfer entre les mauvais résultats, les changements de coachs et les blessures des joueurs phares (Kompany, Chadli, Nasri…). Sans encadrant sur le terrain, les jeunes apprennent à la dure. Aucune victoire en août, deux en septembre, une seule en octobre et deux au mois de novembre. Durant cette période, Vlap joue, mais pas toujours. Vlap déçoit, mais un peu trop souvent. Au quotidien néerlandais, Friesch Dagblad, il confie “ne pas être ravi d’être mis sur le banc, mais c’est à moi de montrer que je dois à nouveau être titulaire.”