Virton demande la licence pour tous devant la CBAS !

On le sait, le club gaumais n’a pas reçu sa licence pro, au même titre que trois autres clubs de D1B. Mais Virton avait d’ores et déjà engagé une procédure sur le fond. Le club est défendu par Martin Hissel et Jean-Louis Dupont. L’audience aura lieu le 23 avril. Virton vient de déposer ses conclusions. Et cette procédure remet en cause le fondement même d’une partie du système des licences dans le football belge. Logiques avec eux-mêmes, les dirigeants virtonais n’ont même pas répondu présent l’autre jour lors de la vidéo conférence devant la Commission des Licences de l’Union Belge.

Le 23 de ce mois, le club luxembourgeois va contester la légalité des règles sur lesquelles se fonde une fédération pour accorder, ou non, une licence. Laquelle, rappelons-le, repose désormais essentiellement sur la notion de continuité financière jusqu’au terme de la saison prochaine. Et toutes les garanties que cela suppose, comme les factures de sponsoring, un plan financier prévisionnel, une lettre de confort d’une société, etc. Et, dans le contexte actuel de la crise sanitaire, les avocats de Virton plaideront pour une obtention automatique de la licence pour chaque club, à l’instar de ce que vient de décider la fédération autrichienne. Pour peu bien sûr que le club n’ait pas de dettes envers ses joueurs, l’ONSS, etc. Et pour peu que ce club ne viole pas les interdictions imposées par le règlement : pas d’influence notable d’un agent dans le club ; pas d’influence notable d’un dirigeant du club dans un autre club.

Rappelons aussi que l’UEFA a décidé de suspendre les règles du fair-play financier. En effet, l’avenir est plus qu’incertain pour nombre de clubs. Et il est devenu quasi-impossible de faire des prévisions budgétaires avec des recettes rendues aussi aléatoires.

Virton attaque sur le principe du " deux poids, deux mesures ". S’étonnant à nouveau qu’Anderlecht ait pu obtenir sa licence. Malgré la présence d’un agent dans les sphères dirigeantes du club et malgré l’influence notable exercée par Marc Coucke sur la (non) revente du club d’Ostende. Et dénonçant aussi une certaine consanguinité existant dans le football belge avec un administrateur délégué d’un club (Charleroi) qui est aussi le président de la Fédération (Mehdi Bayat). Virton dénonce donc un abus de position dominante de l’Union Belge en appliquant sa réglementation licence de manière discriminatoire.