Vincent Kompany : "La Nations League ? Il y a une coupe et je veux la gagner"

Titulaire à Glasgow, Vincent Kompany a été égal à lui-même en disputant une première mi-temps sérieuse face aux Ecossais. La motivation et l’envie sont toujours bien présentes chez Vince The Prince.

"Je suis excessivement motivé et j’ai envie de jouer avec cette équipe. On s’amuse. J’entends dire que c’était un match facile contre l’Ecosse (0-4, score final) mais moi, j’ai vu l’Ecosse jouer contre l’Angleterre il n’y a pas longtemps et cela s’est terminé sur un match nul. On progresse encore et on est vraiment une équipe solide et du top", a-t-il expliqué à notre micro.

Et de poursuivre : "On ne peut pas venir en vacances ici. On joue tous dans des grands clubs. Si on vient ici, c’est pour faire le boulot. C’est mon état d’esprit et on prend plaisir aussi. On a dominé et on a fait une bonne performance".

Mardi, en Islande, les Diables disputeront leur premier match de Nations League, une compétition dont le fonctionnement reste encore bien flou pour certains joueurs.

"J’ai compris qu’à la fin du tournoi il y avait une Coupe et j’ai envie de la gagner. Le but est de venir à chaque match avec la même faim. On est assez humble pour continuer à travailler. On n’a pas encore atteint les sommets non plus", a-t-il conclu.