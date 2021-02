Vincent Kompany heureux : "Les gars peuvent être fiers de ce qu'ils ont réalisé"

Alors qu'il restait sur trois matches nuls consécutifs, Anderlecht a mis fin à sa spirale négative en venant à bout de Genk ce dimanche (1-2). Menés et donc dos au mur, les Mauves ont réagi pour renverser la rencontre grâce à ses jeunes pousses, Francis Amuzu et Anouar Ait El-Hadj. Trois points qui font du bien au moral bruxellois : “Les gars peuvent être fiers de ce qu’ils ont réalisé aujourd’hui. Au niveau de la prestation mais aussi de la collectivité, on a su rester soudé. Ce que je retiens c’est qu’on a encaissé après deux minutes et qu’on n'a rien changé. On a continué à jouer, à se créer des occasions, à ne donner aucun espace. On est content du résultat mais je reste calme, ce n’est que le premier match de ce mini-championnat que j’avais évoqué" expliquait Vincent Kompany, le T1 des Mauves, au micro d'Eleven après la rencontre.

Kompany est également revenu sur la prestation de son nouvel homme providentiel, Anouar Ait El-Hadj, qui s'estimait fautif sur le but d'ouverture de Genk. Comme à son habitude, l'ancien Diable rouge a volé au secours de son joueur : "“Il se trompe. Ce n’est pas lui qui est responsable. On a des principes qu’on travaille tous les jours à l’entraînement. Dans cette situation, ce n’est pas lui qui fait l’erreur. Au delà de sa qualité technique, de sa vision du jeu, il y a un joueur qui a un énorme volume de jeu. Si on rajoute ça à son profil technique de numéro 10, il y a très peu de joueurs qui peuvent avoir ce profil" concluait Kompany.