Vincent Kompany encense Benito Raman : "j'ai de l'amour pour lui"

Vincent Kompany a réagi au partage entre Anderlecht et le FC Bruges au micro d'Eleven Pro League. Les deux équipes ont eu les occasions pour remporter un match agréable à voir. "Je suis content du contenu, pas tellement du résultat. Mais être mené 0-1 et rester dans le match et pousser, c’était un vrai point positif. On peut construire là-dessus."

Le coach anderlechtois voit le chemin parcouru et compare la situation actuelle du club à celle d'il y a un an. "Le plus important, au même moment l’année passée on avait pris 3-0 à Bruges. Mais cette saison, on peut déjà se mesurer à Bruges, malgré que financièrement, ce sont deux mondes à part."

Il a également eu un mot pour Benito Raman. Une fois de plus monté au jeu, c'est lui qui a fait la différence en inscrivant le but égalisateur. "Benito c’est un gars spécial, j’ai de l’amour pour lui. C’est un joueur qui te tient parce qu’il donne tout. Mais Beni, c’est Beni. C’est un élément libre et créatif. Je savais qu’il allait apporter un brin de folie. Il est bien dans le groupe et dans l’équipe."

Il a également réagi à l'erreur de Van Crombrugge, qui coûte le but d'ouverture. "Je reste sur la performance de Hendrik après. C’est le plus important. En tant que gardien, on est pénalisé plus rapidement qu’un attaquant. La question, c’était de voir sa réaction."