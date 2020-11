Vincent Kompany : "Dimanche, c'est le Standard. Un jour, j'espère que ce sera la Ligue des Champions"

A deux jours de la visite du Standard, Vincent Kompany a donné sa vision personnelle de ce Clasico qui sera son tout premier en tant qu'entraîneur du sporting. Un match qu'il attend avec une grande impatience et une motivation qu'il tente, depuis plusieurs jours, de transmettre à ses joueurs.

Vincent, tout d'abord une petite revue de troupe. Qu'en est-il de Percy Tau et de Hendrik Van Crombrugge ?

Percy Tau est d'ores et déjà forfait (ndlr : il s'est occasionné une blessure musculaire, jeudi soir à l'entraînement). C'est évidemment une grosse tuile parce que il est un des leaders de l'équipe, un des rares joueurs avec un peu d’expérience et qui a déjà prouvé pas mal au niveau belge. Mais en même temps son absence ouvre des opportunités pour d’autres joueurs aussi et je préfère le voir de cette manière.

Pour Hendrik Van Crombrugge, on croise les doigts, mais c'est difficile à dire. S'il n'y a, ne serait-ce que 1% de chance qu'il joue, je pense qu'il voudra la saisir, mais le diagnostic final sera posé par notre staff médical.

Comment appréhendez-vous ce premier Clasico en tant que coach?

Ce que j’aime avec ce genre de matchs c’est que, autant ils présentent beaucoup d’enjeu, autant ils offrent des opportunités. C’est un match qui peut tout changer, et ce à n’importe quel moment de la saison. Je ne parle pas uniquement de ce Clasico-ci mais du Clasico en général. Personnellement, moi je préfère ce genre de matchs. Et pour moi c’est aussi plus facile de travailler en amont, de préparer la rencontre, parce que les choses sont claires. Il n’y a pas de nécessité à en réexpliquer l’importance aux joueurs.

Cela veut-il dire que ce match pourrait définitivement vous lancer dans ce championnat ?

Je ne dis pas que ce match-ci, en particulier, peut contribuer à nous lancer définitivement, mais que chaque Clasico est un match à part. Quel que soit le club où je sois passé, ce genre de matchs, qu’il s’agisse de sommets, de Clasicos ou de derbys, sont des matchs qui possèdent leur propre histoire.

On peut se retrouver avec 10 points d’avance puis perdre un match comme celui-là 4-0, et tomber alors dans une dynamique différente. A l’inverse, on peut compter 10 point de retard au coup d'envoi, puis gagner un match de cette envergue 4-0, est alors l’impact est totalement différent.

En tant qu’entraîneur je préfère vraiment ce genre de matchs. C’est plus facile de rendre l’équipe plus prête, plus agressive, plus réceptive.

Comment transmet-on aux joueurs l’importance de ce match ?

Les joueurs sont un peu plus actifs sur les réseaux sociaux que moi-même (rires), donc je pense qu’il se rendent facilement compte de l’ampleur de ce match. Puis, il suffit d’en avoir vécu un pour comprendre que c’est LE rendez-vous de la saison. Moi, la seule chose que j’ai à faire en tant qu’entraîneur, c’est de faire en sorte que les joueurs aient 100% confiance en leurs capacités et qu’ils donnent tout ce qu’ils peuvent donner sur le terrain. Il n’y a pas grand-chose à dire avant le match, hormis motiver les joueurs, leur donner cette envie de traverser un mur s’il le faut. Et vis-à-vis de l’extérieur, il n’y a pas grand-chose à dire avant non plus. C’est sur le terrain qu'il faut prester.

Le Standard aura peut-être un peu de fatigue européenne dans les jambes, mais sa fin de match contre Poznan ne risque-t-il pas de lui conférer un gros boost moral ?

(sans hésiter) Ça ne pourra pas être plus que nous, de toute manière. J’essaie de communiquer aux joueurs ce que moi je ressens, ce que moi j’aurais voulu faire si je pouvais encore porter le maillot pour ce match-là. Par rapport à la fatigue, je pense que quand on est footballeur professionnel, on est conditionné pour jouer 3 matchs par semaine. Il ne faut pas exagérer la portée de cet élément. Nous, on se consacre à notre performance, à notre envie, et je peux vous dire que si j’arrive à transmettre la moitié de ma motivation à l’équipe, ce sera pas mal (rires).

Le Standard n'est-il pas un peu irrégulier cette saison ? Beaucoup de hauts et de bas ?

(sourit) Quelle équipe n’a pas soufflé le chaud et le froid cette saison ? S’il n’y en avait pas, on serait aujourd’hui à 10 points du premier... Mais on se tient tous de près (ndlr : 5 points séparent les 7 premiers), on a tous connu des hauts et des bas. On le vit tous à des moments différents. Moi j’analyse le Standard pour mes joueurs, mais je ne juge pas le Standard. Je suis plus occupé par Anderlecht que par le Standard.

La banderole des supporters mauves vous a-t-elle surpris ? Apporte-t-elle un boost supplémentaire ou n’est-ce même pas nécessaire ?

Ça apporte toujours un boost. La situation idéale serait évidemment de pouvoir jouer devant nos supporters. Avoir notre 12è homme pour jouer ce match, bien entendu que cela nous aurait influencés. Du coup, dans le contexte actuel, voir cette banderole, recevoir ce message de nos supporters, ça rajoute quelque chose. On n’a pas l’occasion de les voir ni de les entendre en match. Mais on sait à travers ce genre de messages que c’est un match spécial pour eux aussi. De notre côté, il est essentiel de ne pas se laisser submerger par le stress, ne pas être crispé. Il faut un bon mix entre le stress minimum nécessaire pour ce type de matchs, et le trop-plein émotionnel.

Mon rêve d'entraîneur pour ce Clasico serait en tout cas que tous les supporters puissent se reconnaître dans l’équipe. Plus que tout autre chose. Au-delà même du résultat,. Même si au bout du compte, c’est forcément le résultat qui prime. Mais pour que les supporters se reconnaissent dans l’équipe, dans un Clasico il n’y a qu’une chose à faire, c’est mouiller le maillot, attaquer, être agressif. Et en disant cela, je m'exprime autant comme un entraîneur que comme un supporter. Parce que mon rôle est de faire en sorte que l’équipe soit capable de livrer la performance attendue.

Quand vous étiez joueur, y compris dans les équipe d'âge, était-ce votre match préféré ?

Tous les gros matchs étaient mes matchs préférés... J’ai vécu ma carrière pour ça. Et je suis devenu entraîneur pour continuer à vivre ces moments-là. Quand on parle de matchs à pression, c’est ce que je recherche au quotidien. Je me bats chaque jour pour qu’il y en ait le plus possible. Dimanche, c’est le Standard. Un jour j’espère que ce sera la Ligue des Champions. Plus ces matchs se suivent, plus j’ai le sentiment de faire le job qui me convient le mieux et qui, chaque matin, me fait me réveiller avec une envie incroyable !