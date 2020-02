Vincent Kompany, buteur 5188 jours plus tard - © JOHAN EYCKENS - BELGA

Vincent Kompany, buteur 5188 jours plus tard - Anderlecht - Eupen - 23/02/2020 Depuis son retour dans le navire anderlechtois, capitaine Kompany n'avait pas encore inscrit le moindre but. En proie à des pépins physiques depuis le début de saison, le défenseur enchaînait avec la réception d'Eupen sa septième titularisation en huit matchs. Dans une rencontre pliée très rapidement, Kompany se rappelait à la joie d'apparaître dans la liste des buteurs. Après de nombreuses années passées loin de son Sporting, le Bruxellois n'avait plus marqué pour Anderlecht depuis le 10 décembre 2005, soit une période de 5188 jours. Ce but était intervenu lors d'une victoire 1-2 sur le terrain de Zulte Waregem. Son dernier but avec Manchester City datait du 6 mai 2019, lorsqu'il avait offert le titre aux Citizens grâce à une victoire 1-0 sur Leicester. Ce but-ci est sans doute moins important dans les chiffres, mais a sans aucun doute une saveur toute particulière pour Kompany.