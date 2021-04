Vincent Kompany avant le déplacement à l'Antwerp : "Il faut savourer la pression"

Le premier rendez-vous ce sera lundi à 18h15 à l’Antwerp, deuxième de la Proleague avec 5 points d’avance sur les Bruxellois : "On n’est pas en position de favoris, mais cela ne change rien. On est impatient de jouer contre l’Antwerp, il faut savourer la pression".

"Vince" est également revenu sur le départ de Franky Vercauteren que Kompany a remplacé à la tête du Sporting : "Pour devenir coach j’ai dû faire des choix. J’ai dû renoncer à l’Euro, pour clarifier ma situation au club. Cela n’a pas été facile pour Franky mais cela n’a pas été non plus facile pour moi. On savait qu’un jour j’allais devenir entraîneur et prendre sa place. Ça s’est fait plus tôt que prévu".

Vincent Kompany a conclu sa conférence de presse en confirmant que les retrouvailles avec son ancien coach allaient être "chaleureuses".

Après le déplacement à l’Antwerp, Anderlecht recevra le Club de Bruges avant de se déplacer à Saint-Trond, pour la dernière journée de la phase classique.