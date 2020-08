Vincent Kompany arrête sa carrière de joueur et remplace Vercauteren comme coach d'Anderlecht

Vincent Kompany arrête sa carrière de joueur. A 34 ans, le Diable rouge et premier emblème de la génération dorée des Diables rouges dit stop. Il remplace Frank Vercauteren comme entraîneur principal du Sporting d'Anderlecht, mettant fin à plus d'un an de flou sur son rôle exact au sein de son club de coeur.

Après 17 ans en tant que professionnel, Kompany a donc décidé de raccrocher les crampons pour embrasser cette carrière d'entraîneur. Les divergences d'opinion avec Frank Vercauteren ont finalement mené à ce nouveau changement dans l'organigramme : Franky va quitter le navire, Kompany va prendre la casquette de numéro un, et pourra désormais librement se consacrer à reproduire le modèle tactique de son mentor Pep Guardiola.



Contrairement à la saison dernière, l'absence de licence professionnelle pour entraîner ne constitue pas un problème. Vincent Kompany possède déjà le diplôme A UEFA, qu'il a décroché en Angleterre. La fédération anglaise a récemment transmis à l'Union belge la confirmation de réussite de l'ancien capitaine des Diables. Elle a aussi autorisé Vince The Prince à poursuivre son cursus en Belgique. A partir de janvier, le Bruxellois entamera donc le niveau UEFA Pro. La combinaison de son diplôme et de sa formation à venir et la présence d'un entraîneur certifié dans le staff (Jonas De Roeck en l'occurrence) suffisent à l'autoriser à coacher en Pro League.

Le football belge dit donc adieu à la première superstar de l'ère de la génération dorée. Vincent Kompany a disputé 2 Coupe du monde pour les Diables rouges, aura porté 84 fois la vareuse nationale et aura été sacré quatre fois champion d'Angleterre.