Vincent Kompany après le Clasico : "On peut construire à partir de cette prestation"

Pour son premier Clasico en tant que coach d’Anderlecht, Vincent Kompany n’a pu qu’assister, impuissant en bord terrain, à la prestation trop irrégulière d’une équipe anderlechtoise volontaire mais trop brouillonne. Heureusement pour les Bruxellois, leurs visiteurs liégeois se sont montrés tout aussi inoffensifs si bien que cette rencontre s’est soldée sur un décevant 0-0. Comme son homologue Philippe Montanier, Vincent Kompany se montrait donc plutôt satisfait.

"Je réalise que ce n’était pas un match pour le supporter neutre aujourd’hui. Par contre j’ai vu énormément d’engagement de la part de mon équipe, j’ai vu une prestation défensive solide. A chaud, je me dis qu’on a assez bien commencé, on avait des moments où on parvenait à créer des phases dangereuses avec beaucoup de profondeur. Et puis à la fin, j’ai cru qu’on allait passer au-dessus mais ce résultat me paraît correct finalement."

"On avait pas mal de situations assez dangereuses, même de supériorité numérique. Si j’avais dû faire une liste de mes priorités en arrivant au match aujourd’hui, j’aurais mis l’engagement en premier parce qu’on le devait à nos supporters. Après, ils veulent la victoire et c’est normal mais aujourd’hui je ne peux pas reprocher à mon équipe son manque d’engagement. On a manqué de réalisme mais on peut construire à partir de ce match et on peut aborder le prochain match avec un peu plus de sérénité " conclut l’ancien Diable rouge au micro d’Eleven.