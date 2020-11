Vincent Kompany après la victoire d'Anderlecht contre l'Antwerp : "On avait les armes pour leur faire mal"

Vincent Kompany est revenu sur la victoire d'Anderlecht face à l'Antwerp (1-0), pour un succès qui leur permet de tutoyer le top 4 de la Pro League. Il n'a pensé que du bien de la rencontre de ses joueurs : "On avait un avantage par rapport à l’Antwerp, c’était qu’on avait la semaine pour préparer le match. Antwerp est une équipe bien coachée, on a travaillé pour diminuer leurs points forts. Je savais qu’on avait les armes pour leur faire mal. On s’est créé beaucoup d’occasions, c’était satisfaisant."

Les Mauves n'ont pas obtenu la possession du ballon, l'Antwerp terminant les 90 minutes avec 70% de la possession de balle. "On avait un bloc assez haut, mais ce qu’on devait faire c’était rester compact. Il fallait leur empêcher de jouer des longs ballons sur Mbokani. On a été dans le tempo de l’adversaire, mais je ne voyais pas de raison de changer ça. On n’a pas défendu dans notre rectangle, à part dans les dix dernières minutes. On n'a jamais l'intention de laisser le ballon à l’adversaire. Eux avaient les armes pour nous faire mal, nous aussi. Si je compte nos occasions, je peux être satisfait."

Il est brièvement revenu sur la prestation de Kemar Lawrence, le back gauche jamaïcain qui décrochait aujourd'hui sa première titularisation de la saison. "Kemar Lawrence a été énorme, mais il l’a fait avec le cœur."