Vincent Kompany après la défaite d'Anderlecht à Charleroi : "un mauvais match pour les spectateurs "

Vincent Kompany après la défaite d'Anderlecht à Charleroi : " " - © BRUNO FAHY - BELGA

Vincent Kompany après la défaite d'Anderlecht à Charleroi : "un mauvais match pour les... Vincent Kompany est revenu sur la défaite anderlechtoise sur la pelouse de Charleroi. En grande conversation avec l’arbitre Lawrence Visser à l’issue de la rencontre, le coach des Mauves est revenu au micro d’Eleven Pro League sur les événements de la fin de match. "Je ne reproche rien à l’arbitre. Mes joueurs avaient tout en main pour éviter de concéder le but. Mais un détail m’a un peu gêné. J’ai partagé mon avis à l’arbitre mais je ne veux pas en faire un débat." L’entraîneur des Mauves fait référence à une phase en amont du but où Teodorczyk accroche Sardella, avant que le défenseur anderlechtois ne commette une petite faute en représailles. Anderlecht voit sa série de quatre rencontres sans défaites stoppée net dans les arrêts de jeu de ce match. "Les deux équipes se sont neutralisées. Je pense que la première frappe de Charleroi intervient après soixante minutes. On ne peut pas dire qu’on a fait beaucoup mieux, même si on aurait pu marquer avec Lukas Nmecha. La qualité technique était très pauvre des deux côtés du terrain aujourd’hui. Défensivement, on a eu un moment de faiblesse mais pour le reste, on s’est neutralisé. C’était un mauvais match pour les spectateurs. Il n’y a que le vainqueur qui ressort avec le sourire aujourd’hui." Les Mauves et Blancs retrouveront le Beerschot pour leur dernière sortie de l’année 2020. En attendant les autres résultats de cette 17e journée, les hommes de Kompany sont cinquièmes au classement de cette D1A.