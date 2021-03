Vincent Kompany après l'élimination en Coupe : "On a eu les occasions pour marquer plus"

Vincent Kompany a réagi à la défaite du Sporting d'Anderlecht face à Genk en demi-finale de Coupe de Belgique. "Je suis déçu du résultat, énormément. On s’est créé suffisamment d’occasions franches pour marquer plus. On se retrouve avec un goal malencontreux qui fait que le résultat ne tourne pas pour nous, et qui fait qu’on part à la recherche d’un brin de chance pour l'emporter. Vu les moments qu’on a eus dans ce match, on aurait pu sortir plus" a-t-il réagi au micro de RTL.

L'entraîneur anderlechtois est revenu sur le manque d'efficacité de son équipe. "Je peux pas me plaindre de leur réaction ni de leur énergie. Dans les matchs comme ça, il faut mettre le ballon au fond des filets. On peut bien jouer ou avoir l’envie de bien faire, et aujourd’hui c’était le résultat qui compte."

Le coach bruxellois est revenu sur la deuxième période, où son équipe a dominé, mais n'a trouvé la faille qu'une fois, sur phase arrêtée. "En deuxième mi-temps, on a eu suffisamment de périodes de danger. Par moments, le dernier ballon ou le geste de finition n’étaient pas bons. Mais vu l’ensemble du match, on a le droit d’être déçu parce qu’on a été compétitif. On n’a quasiment rien donné, sauf à deux moments où on a offert."

Restent quatre matchs aux Bruxellois pour éventuellement accrocher les PO1, dans un calendrier qui sera relevé (Zulte-Waregem, le FC Bruges, l'Antwerp et Saint-Trond). "Le championnat a été assez imprévisible. On doit se concentrer sur le prochain match. On va se relever de ce coup dur. On aura un rôle à jouer avec les entraîneurs pour que l’équipe soit prête à disputer les prochains matchs."