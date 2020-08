Victor Vazquez, prochain grand nom à rejoindre Eupen ?

Selon des informations que l'on peut lire dans l'Avenir, Victor Vazquez serait proche d'un retour en Belgique. L'Espagnol pourrait en effet signer à Eupen. A 33 ans, celui qui a porté la vareuse du FC Bruges entre 2011 et 2016 pourrait s'offrir un dernier défi. A la suite de son départ du club brugeois, le génial inventeur avait trimbalé ses affaires entre MLS, Mexique et Qatar. Le hasard des choses a fait qu'il a croisé Jordi Condom lors de son séjour au Qatar. L'actuel directeur sportif eupenois était alors T2 du club d'Al-Arabi, où évoluait Vazquez. La connexion barcelonaise pourrait donc encore une fois faire mouche avec Eupen, quelques jours après la signature d'Adriano Correia, Victor Vazquez ayant porté les couleurs de FC Barcelone à trois reprises dans sa carrière. Toujours selon l'avenir, le joueur et le club eupenois vont se rencontrer aujourd'hui pour discuter d'un contrat pour la saison à venir.

Revivez ci-dessous son plus beau but sous le maillot brugeois.