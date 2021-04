Victoire sur le fil de l’Inter Milan face à Cagliari, Lukaku impliqué sur le but libérateur

L’Inter Milan s’est imposé face à Cagliari (1-0) lors de la 30e journée de Serie A. Les Interistes ont buté sur une équipe sarde fort bien organisée, qui a montré un bien meilleur visage que ce que son rang au classement (18e) peut le laisser suggérer. Romelu Lukaku, titularisé en pointe à côté d’Alexis Sanchez, a finalement contribué au but de la délivrance pour les Nerazzurri. A la 77e minute, le Belge a donné un ballon en pivot à Achraf Hakimi, monté quelques minutes plus tôt, qui a servi Matteo Darmian pour l’ouverture du score. L’explosion de joie collective des joueurs témoignait du soulagement ressenti dans ce match piège. Antonio Conte n’a pas pu contenir sa joie et a d’ailleurs rejoint ses joueurs pour une grande embrassade collective. Enfoncé en fin de rencontre, l’Inter enchaîne pourtant un sixième succès consécutif en Serie A avec un seul but d’écart. Plus largement, les Milanais viennent de signer un 33 sur 33 autoritaire. L’Internazionale fonce vers son premier titre de champion d’Italie depuis 2010, qui mettrait fin à une hégémonie longue de neuf titres consécutifs de la part de la Juventus.

De l’autre côté du terrain, Radja Nainggolan a livré une bonne rencontre. Les Sardes auront besoin d’un petit miracle pour terminer hors des places de relégables : 5 points séparent le Torino, dernière équipe sauve, de Cagliari, première équipe menacée.