Victoire confortable des Espoirs belges à Malte

Les Espoirs belges arrivent dans la phase finale en vue de la qualification pour l'Euro 2019 de football, qui se déroulera en Italie et Saint-Marin et qui sera le tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Les hommes de Johan Walem se sont facilement imposés face à Malte ce vendredi (0-4) et conservent donc la tête du groupe 6 après 8 journées, et à 2 matches de la fin des qualifications. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Dimata (11'), Schrijvers (18'), Dodi Lukebakio (59') et Aaron Leya Iseka (69')

Les Espoirs doivent encore rencontrer la Hongrie, 3ème du groupe, le 11 septembre et le 16 octobre la Suède, ex-aequo avec la Belgique en termes de points perdus avant le début de l'actuelle journée. Hongrie et Suède s'affrontent ce vendredi.

Seul le vainqueur du groupe est directement qualifié pour l'Euro, le match du 16 octobre pourrait donc faire office de finale du groupe. Le match se déroulera en Suède.

Malte U21 - Belgique U21 : 0-4

Buts: Dimata (11'), Schrijvers (18'), Lukebakio (59'), Leya Iseka (69')

Belgique: Jackers, Cools, Vanheusden, Faes, De Norre, Vanlerberghe, Schrijvers, Bastien (63' De Sart), Lukebakio (81' Saelemakers), Mbenza, Dimata (63' Leya Iseka)