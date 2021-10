Victoire 37-0, 101 buts marqués en 7 matchs : l'équipe féminine de l'Union Saint-Gilloise cartonne en P3

Cette saison, l'Union Saint-Gilloise a lancé son équipe féminine. Contraintes de partir du fond du tableau de l'Union belge, les Bruxelloises se retrouvent cette saison en 3e provinciale. Et, largement plus que leurs homologues masculins, les dames occupent la tête de leur classement. Jugez plutôt : sept matchs pour sept victoires, 101 buts marqués et 5 concédés. Lors de leur dernière sortie, les joueuses ont battu tous les records pour une victoire 37-0 contre Anderlecht Milan (lanterne rouge du classement). Dans cette série composée de clubs bruxellois réputés (Crossing Schaerbeek, FC Stockel, Stade Everois), les Saint-Gilloises surnagent. Pas mal, pour une équipe dont la création s'est matérialisée au mois de mai 2021.