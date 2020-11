Vexé parce qu'il n'a pu choisir sa place dans le bus, Emmanuel Dennis ne se déplace pas à Dortmund

Le Club de Bruges a fait le voyage vers l’Allemagne sans son attaquant Emmanuel Dennis. Le Nigérian a été puni pour un écart disciplinaire et n’affrontera donc pas le Borussia Dortmund ce mardi (21h00) dans le cadre de la 4e journée du groupe F de la Ligue des Champions.

"Dennis n’a pas suivi quelques règles du club et c’est la raison pour laquelle il ne figure pas dans la sélection", a lancé Philippe Clément lundi en visioconférence. "Je veux me concentrer sur les joueurs présents, je n’en dirai donc pas plus."

A présent, on en sait plus concernant les circonstances de l’absence de l’attaquant nigérian. C’est le quotidien Het Laatste Nieuws qui détaille les coulisses de l’affaire.

Emmanuel Dennis était bien au rendez-vous hier matin au camp de base brugeois à Westkapelle. Il y a déjeuné en compagnie de ses coéquipiers avant de monter dans le bus pour prendre la direction de Dortmund. Sauf que tout ne s’est pas passé comme prévu.

Le Nigérian aurait quitté de son propre chef le bus des joueurs après que le staff lui ait notifié qu’il avait pris une place qui ne lui était pas destinée.

Le protocole en matière de Covid-19 est très strict et prévoit que les places dans le bus des joueurs soient bien définies.

Le staff technique mais aussi plusieurs joueurs ont essayé de lui expliquer la procédure. Mais vexé, Dennis a préféré descendre du bus et rentrer chez lui ! Se mettant en scène dans un mauvais remake de Knysna revu et corrigé puisqu’à l’époque les joueurs de l’équipe de France avaient refusé, eux, de descendre du bus !