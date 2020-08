Vertonghen s'engage à Benfica jusqu'en 2023, "une super équipe qui m'a offert de la stabilité"

Jan Vertonghen, 33 ans, s’est engagé à Benfica. Le Diable rouge était libre de tout contrat après huit saisons à Tottenham. Benfica a terminé la saison dernière en deuxième position au Portugal et rentrera en Ligue des Champions au troisième tour préliminaire où La Gantoise pourrait être son adversaire.

Benfica a aussi annoncé avoir recruté Everton pour 20 millions d’euros en provenance de Gremio et l’attaquant de Fribourg Luca Waldschmidt pour 12 millions d’euros.

"Benfica est une super équipe et je pense que l’on peut arriver à disputer les poules de la Ligue des Champions. Je suis venu ici pour gagner des prix. Conquérir le titre avec Benfica est certainement l'un des objectifs.", a déclaré le joueur lors de sa présentation. Et d’ajouter : "J’ai parlé à Axel avant et il m’a conseillé de venir ici pour le club, les supporters et l’ambiance. Benfica m’a offert de la stabilité, ce qui était important dans mon choix. J’ai aussi senti de la confiance de la part du club. J'ai passé six ans à l'Ajax, huit ans à Tottenham : j'aime la stabilité, la continuité et c'est ce que Benfica m'offre. Cela a été décisif dans mon choix. J'ai vraiment senti qu'ils croient en moi. Maintenant, je veux récompenser cela par de bonnes performances et des trophées. En outre, l'Ajax et le Spurs sont des clubs populaires, tout comme le Benfica. Le club est ambitieux, a un beau projet et veut briller au Portugal et en Europe. J'ai hâte de jouer dans un stade da Luz plein devant tous ces supporters. Selon Axel, c'est fantastique"

Vertonghen, 33 ans, qui a porté à 118 reprises le maillot des Diables Rouges, sera le 3e international belge à évoluer au stadio de la Luz après Michel Preud'homme (1994-99) et Axel Witsel (2011-12). Vertonghen a signé jusqu'en 2023.

Le recordman de sélections à joué à Tottenham ces huit dernières saisons (232 matchs de Premier League). Il avait évolué les cinq saisons précédentes à l'Ajax Amsterdam (167 matchs de Eredivisie) où il avait terminé une formation entamée au Germinal Beerschot Anvers (GBA). Il fut prêté six mois au RKC Waalwijk par l'Ajax au début 2007.