Vertonghen rigole de son assist sur le but de l'année de Heung-Min Son

Heung-Min Son a été récompensé lors de la cérémonie The Best organisée par la FIFA. Le Coréen a reçu le prix du plus beau but de l’année pour sa réalisation inoubliable face à Burnley. Le joueur a inscrit un pur bijou de but au terme d’un raid de 70 mètres balle au pied, pour un résultat des plus maradonesques. Mais si l’effort est évidemment solitaire puisqu’il a passé en revue toute l’équipe de Burnley, il a bien reçu le ballon des pieds d’un coéquipier, qui a symboliquement été crédité d’un assist – pas forcément mérité…-. Or ce joueur, c’est Jan Vertonghen, qui a passé un petit appel vidéo à Son tout en ironie et en second degré pour le féliciter pour son prix du but de l'année. En retour, le Coréen a félicité Sterke Jan pour son assist, qui finit lui aussi par faire le tour du monde… Loin du nord de Londres aujourd’hui, Vertonghen garde manifestement des excellents contacts avec ses anciens coéquipiers.