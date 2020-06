Vertonghen, Meunier, Cavani : le 11 des joueurs libres cet été a fière allure

Même si le Coronavirus a quelque peu tronqué cette fin de saison, elle ne dérogera pas au traditionnel bal des transferts estivaux. Et parmi tous les joueurs susceptibles de trouver un nouvel employeur, certains sont particulièrement appréciés par les clubs : les joueurs libres. En fin de contrat, ils ne sont plus affilié à leur ancien club et peuvent donc signer gratuitement où bon leur semble. Une aubaine pour toutes les équipes réticentes à casser leur tirelire cet été. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la cuvée 2020 des joueurs libres est particulièrement prestigieuse. Tour d'horizon et présentation de notre 11 de base des joueurs gratuits. Gardien : Joe Hart, 33 ans (dernier club : Burnley) La lente descente aux enfers se poursuit pour Joe Hart. Jadis presque indétrônable entre les perches de Manchester City qu’ils a défendues pendant 12 ans, l’Anglais poursuit son chemin de croix depuis son éviction mancunienne. Solide à Torino il y trois ans, il a ensuite été prêté à West Ham où il n’a été que l’ombre de lui-même avant de signer à Burnley...où il n’a quasiment pas joué cette saison (2 petits matches de FA Cup). L’intérim chez les Clarets étant avorté après une saison à peine, il se retrouve désormais libre. Et on se dit que les prétendants ne vont pas forcément se bousculer au portillon… Arrière gauche : Layvin Kurzawa, 27 ans (dernier club : PSG) La relation entre le PSG et Layvin Kurzawa n’a, elle, décidément rien d’un long fleuve tranquille. Débarqué dans la ville de l’amour en 2015, le latéral a, depuis, connu quelques hauts et beaucoup de bas. S’il a su hausser son niveau de jeu lors de certains matches à enjeu et s’imposer dans son couloir, il a souvent été raillé pour ses centres approximatifs et sa (ou son absence de) rigueur défensive. Concurrencé par Juan Bernat, il n’a disputé que 19 rencontres cette saison. En bout de course chez les Parisiens, il se murmure qu’il ne sera pas retenu. Un départ est donc plus que jamais envisageable. Pour l’heure, aucun courtisan n’est connu.

Vertonghen, Meunier, Cavani : le 11 des joueurs libres cet été a de l'allure - © GLYN KIRK - AFP Défenseur central : Jan Vertonghen, 33 ans (dernier club : Tottenham) Après huit ans à déployer sa carcasse pour Tottenham, Jan Vertonghen devrait écrire un nouveau chapitre de sa longue carrière cet été. Incontournable depuis plusieurs années, Sterke Jan a senti le poids des ans cette saison et a perdu peu à peu son statut d’indiscutable au sein des rangs Spurs. Carrément mis de côté par son entraîneur en début de saison, il a, par la suite, retrouvé sa place mais sans parvenir à rééditer les mêmes performances que lors des derniers exercices. Il est donc plus que jamais proche d’un départ, d’autant plus que Tottenham aurait déjà vues sur Diego Godin (Inter) pour le suppléer. Reste à voir où atterrira Vertonghen. En Italie peut-être, puisque la Fiorentina lui fait les yeux doux.

Défenseur central : Thiago Silva 35 ans (dernier club : PSG) Après Kurzawa, un autre “historique” du PSG pourrait être amené à lever l’ancre. Taulier de l’arrière-garde parisienne depuis 2012, sept fois champion de France, Thiago Silva est en fin de contrat après huit années de bons et loyaux services. Va-t-il poursuivre l’aventure parisienne ? L’incertitude plane, même si sa femme, Isabelle Silva, multiplie les appels du pieds pour que la direction lui offre une année supplémentaire. Le dernier en date : “Pour nous, ce serait génial de continuer au PSG. On aime le club, on aime la ville, on aime la France. C’est ici que nos enfants ont grandi, on veut poursuivre nos carrières ici.” Reste à voir ce que la direction parisienne consentira à faire pour garder un solide défenseur mais qui va déjà sur ses 36 ans. Arrière droit : Thomas Meunier, 28 ans (dernier club : PSG) Jamais deux sans trois. Après Kurzawa et Thiago Silva, le PSG pourrait perdre un troisième larron de son ossature défensive, Thomas Meunier. Après quatre saisons à arpenter le flanc droit parisien, à osciller entre le terrain et le banc de touche, le Diable rouge pourrait lever les voiles dès juin. Même s’il affirmait l’année dernière penser à prolonger son contrat au PSG, Meunier peut compter sur l’intérêt de plusieurs grosses écuries européennes. Selon divers médias, l’Inter, le Borussia Dortmund mais aussi Liverpool verraient d’un bon oeil l’arrivée d’un Meunier gratuit. Médian : Pedro, 32 ans (dernier club : Chelsea) On a souvent tendance à l’oublier, mais Pedro n’a “que” 32 ans. Le Catalan en a donc encore potentiellement sous le capot alors que son contrat avec Chelsea expire cet été. Conscient des quelques années qui lui restent, Pedro a d’ailleurs profité du confinement pour confirmer qu’il allait bien quitter les Blues cet été après cinq saisons à Stamford Bridge. Toujours à l’affût des bons coups, la Roma aurait entamé les pourparlers. Et selon la presse transalpine, les discussions auraient déjà bien avancé. Affaire à suivre donc.

Borussia Dortmund's Mario Gotze - © Uwe Anspach - Uwe Anspach/dpa Médian : Mario Götze, 28 ans (dernier club : Dortmund) “Cette semaine, j’ai eu une longue discussion avec Mario Götze. Nous nous sommes mis d’accord sur le fait que nous n’allions pas poursuivre notre collaboration après cette saison.” Ces mots émanent de Michael Zorc, le directeur sportif de Dortmund, et sont on ne peut plus clairs. Mario Götze, enfant du pays, revenu au bercail après un interlude sinusoïdal au Bayern, est poussé vers la sortie. Après plus de 200 matches disputés sous la vareuse jaune et noire, le médian offensif se retrouve donc aujourd’hui sans club. Un gâchis notoire pour l’auteur du but décisif de la finale de la coupe du monde 2014, qui n’a, rappelons-le, que 28 ans.

Médian : David Silva, 34 ans (dernier club : Manchester City) Voici un joueur dont la destinée peut avoir été légèrement influencée par l’épidémie du Coronavirus et le confinement qui a suivi. En fin de contrat à Manchester City après dix années fantastiques couronnées de quatre titres de champion, David Silva voulait boucler la boucle en finissant tranquillement sa carrière dans son club formateur, Valence. Seulement voilà, la saison a été interrompue et la Premier League reprendra fin juin, date à laquelle Silva devait définitivement quitter les Skyblues. La direction mancunienne, consciente de l’importance du stratège espagnol, plancherait donc sur un contrat courte durée qui permettrait à Silva de finir la saison avec City avant de lever les voiles. Direction Valence ? Médian : Willian, 31 ans (dernier club : Chelsea) “J’aimerais rester à Chelsea mais la décision n’est pas de mon ressort”. Willian ne s’en cache pas, sept saisons à Stamford Bridge ne lui ont pas suffi, il veut poursuivre l’aventure avec les Blues. Sûr de sa valeur, Willian réclamerait un contrat de trois ans. Faveur que la direction londonienne ne veut pas lui octroyer, Abramovitch&co étant d’ordinaire plutôt réticents à offrir des contrats longue durée à leurs trentenaires. On se dirige donc vers une impasse insolvable, à moins qu’une des deux parties accepte de revoir sa position. Dans le cas contraire, Willian pourrait changer d’air. Tottenham, Manchester City ou le PSG le garderaient à l’oeil. Attaquant : Edinson Cavani, 33 ans (dernier club : PSG) Décidément, c’est le grand remue ménage au PSG. Après Kurzawa, Thiago Silva et Meunier, un quatrième pion majeur pourrait quitter Paris cet été. Et non des moindres, puisqu’il s’agit d’Edinson Cavani, le meilleur buteur de l’histoire du club. Poussé vers le banc par l’arrivée de Mauro Icardi, le Matador n’a eu droit qu’à des bribes de matches cette saison, suffisantes pour planter 4 buts et délivrer 2 assists. Suffisant pour convaincre la direction parisienne de le garder ? Pas sûr puisqu’elle a récemment transféré définitivement Mauro Icardi. Une façon de dire adieu à son goleador. L’Uruguyéen, toujours aussi flegmatique, a, lui, affirmé vouloir prendre son temps avant de choisir ce qu’il fera. Attaquant : José Callejon, 33 ans (dernier club : Naples) A Naples, l’hiver a été marqué par d’importantes tensions entre joueurs majeurs (Callejon, Mertens) et la direction. Une discorde persistante qui pourrait pousser plusieurs joueurs à changer d’air cet été, Callejon en tête. L’avant espagnol songerait même à un retour au bercail, alors qu’il vient de souffler ses 33 bougies. Selon la presse locale, deux écuries seraient en pôle position pour l’accueillir : le Bétis Séville ou l’Espanyol Barcelone, club dans lequel il a explosé en 2008. La balle est désormais dans le camp du joueur.