Vertonghen le confirme : son manque de temps de jeu n'est pas lié à un problème physique

Ce week-end en Premier League marquait le retour de Jan Vertonghen dans le onze de départ des Spurs de Tottenham face à Arsenal dans le derby du nord de Londres. C’est la toute première titularisation de Sterke Jan en match officiel cette saison. Depuis la reprise de la Premier League, le 10 août dernier, le Belge a été envoyé en tribunes en ouverture face à Aston Villa (victoire 3-1) avant de rester sur le banc les deux matches suivants, à Manchester City (2-2) et face à Newcastlte (défaite 0-1). Une situation étonnante pour Vetronghen, vice-capitaine et homme fort des Spurs de Mauricio Pochettino.

Cette mise à l’écart avait été justifiée par les médias britanniques comme étant lié à un problème physique. Selon eux, Jan Vertonghen, n’était pas revenu au niveau requis à la fin de ses vacances. Un argument que le Belge a balayé lors d’une interview donnée à la presse à la suite du match face à Arsenal : "Non, non, non. Je suis revenu en forme. J’ai joué dans chaque match de présaison et je n’ai pas manqué le moindre entraînement", explique Vertonghen. "Comme le manager l’avait expliqué après le premier match face à Aston Villa, c’était une décision tactique et je la respecte. Nous, les joueurs, nous devons accepter ces décisions. Je suis très heureux d’être de retour."

Une décision tactique et pas un problème physique, de quoi renforcer la théorie de la punition car il n’a pas prolongé son contrat. Une stratégie, déjà réalisée il y a un an, à la même période par Tottenham sur… Toby Alderweireld. Du coup, la presse anglaise n’a pas hésité à demander à Vertonghen si un accord pour un nouveau contrat était proche. Ce à quoi le Diable a répondu : "Non. Je veux juste me concentrer sur le football en ce moment." Avant de poursuivre : "Quand vous ne jouez pas, vous réalisez à quel point c’est important pour vous et ça l’est énormément pour moi. Je suis avec ces gars depuis si longtemps, j’aime le club et je veux juste jouer autant que possible."

Voilà une belle déclaration d’amour de Jan Vertonghen à son club. De quoi peut-être faire avancer les négociations pour un nouveau contrat dans la bonne direction. En attendant, sur le terrain, les choses semblent être de retour à la normale pour le défenseur belge mais on se souvient que la situation contractuelle de Toby Alderweireld avait mis pas mal de temps à se résoudre.