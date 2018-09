Vertonghen: "La victoire de la France? Il ne faut pas nécessairement jouer le meilleur football pour gagner"

Vertonghen avoue ne pas avoir parlé de cela avec Lloris et n'a aucune souci à reconnaître le succès des Bleus. "Hugo sait bien qu'ils ont eu un peu de chance. Mais ils ont gagné et c'est ce qui compte. Il ne faut pas nécessairement jouer le meilleur football pour gagner. Pour moi, ils ont mérité d'être champions. Ils avaient une bonne équipe et ils nous ont battu."

"Mertens m'a dit qu'il était impressionné par Castagne"

Jan Vertonghen à l'entraînement - © BRUNO FAHY - BELGA

Le chapitre mondial est désormais clos et Vertonghen désire se concentrer sur le prochain objectif des Diables rouges: la Nations League. "Quand on est arrivé, c'est vrai que plusieurs joueurs ne connaissaient pas tellement le fonctionnement du tournoi. Mais nous avons eu une réunion hier et le coach nous a bien expliqué. Ce n'est pas l'Euro ou la Coupe du monde mais c'est une trophée quand même et on veut gagner cette compétition. Il faudra tout d'abord gagner notre groupe. En fin d'année, la phase finale sera comme un petit Euro."

Avant de se lancer en Nations League face à l'Islande, les Diables auront l'occasion de retrouver leurs automatismes en amical face à l'Écosse vendredi. "On prend tous nos matches très au sérieux. L'Écosse est une équipe avec beaucoup de passion et ce match sera la façon idéale de se préparer pour la rencontre contre l'Islande que nous considérons comme un match de qualification."

Le recordman de caps en équipe nationale a également parlé des quatre nouveaux venus en sélection. "On est tous contents de voir de nouveaux visages. On va les tester un peu aujourd'hui. Castagne? J'ai parlé avec Dries Mertens car il le connait mieux et l'a rencontré en Italie. Il était impressionné par ses prestations. J'espère que les jeunes pourront jouer un peu. Pour eux, c'est une grande expérience de jouer avec des gars qui ont disputé le Mondial."