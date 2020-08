Vers une saison tranquille pour Mouscron et Eupen

Après avoir terminé respectivement 10ème et 13ème du défunt championnat, Mouscron et Eupen espèrent bien franchir un palier supplémentaire et se stabiliser davantage en Pro League.

Du côté du Hainaut Occidental, l’arrivée ou plutôt le retour aux affaires de Lille devrait être bénéfique pour les Hurlus. D’abord d’un point de vue financier mais aussi sur le plan sportif avec le prêt d’une dizaine de jeunes joueurs français issus du centre de formation du LOSC. L’Excel, qui a perdu son gardien Jean Butez, parti à l’Antwerp, ainsi que quelques cadres comme Frank Boya, Aleix Garcia, Stipe Perica ou Jonah Osabutey, s’est plutôt bien renforcé avec la kyrielle de joueurs lillois ainsi que Matias Silvestre, le défenseur argentin (plus de 300 matches dans le Calcio avec l’Inter et l’AC Milan), Beni Badibanga (ex-Waasland et Standard) , Serge Tabekou et le retour en Belgique du puissant Bison Harlem Gnohéré après une expérience fructueuse en Roumanie (Au Dinamo et au Steaua Bucarest).

Au-delà de cette campagne de transferts, la situation semble désormais beaucoup plus claire à Mouscron comme le souligne notre consultant, Philippe Albert : " Il y a enfin plus de clarté dans ce club par rapport aux saisons précédentes. Gérard Lopez, le président de Lille a donc racheté l’Excel avec l’ambition d’y placer des jeunes joueurs et de les faire progresser. Des joueurs qui ont des qualités même s’ils manquent encore d’expérience. Ce sont surtout des petits gabarits, très vifs et très techniques qui pourraient rapidement trouver leurs marques dans notre championnat même s’il faudra voir cela sur le long terme ".

Mouscron, entraîné par le Franco-portugais Fernando Da Cruz, qui effectue lui aussi son retour au Canonnier, devrait donc pouvoir se mettre rapidement à l’abri et qui sait créer l’une ou l’autre surprise dans ce championnat.

Dans les cantons de l’est, l’AS Eupen a moins transféré que les autres années, privilégiant cette fois la qualité à la quantité. Si l’équipe germanophone a perdu des joueurs clés comme Danijel Milicevic, Sieble Blondelle, Olivier Verdon, Omid Ebrahimi ou Smail Prevljak, les Pandas ont privilégié l’expérience et le talent avec les arrivées de Stef Peeters, Benoît Poulain et Amara Baby. Les solutions ne sont toutefois pas légion sur le plan offensif même si les Eupenois peuvent toujours compter sur les Qataris d’Aspire pour renforcer l’équipe en cas de nécessité comme l’explique Philippe Albert : " Eupen reste une inconnue. Les Qataris sont bien sûr capables de réagir rapidement et d’injecter les moyens nécessaires pour transférer des nouveaux joueurs en cas de mauvais départ en championnat. On pourrait ainsi encore voir débarquer 3, 4 ou même 5 joueurs, dont des attaquants, au Kehrweg. C’est la force d’un club comme Eupen qui possède quand même de gros moyens financiers ".

Les Eupenois, comme les Mouscronnois, ne devraient donc pas être concernés par la relégation. Ces deux équipes semblent, sur papier, mieux armés que Waasland-Beveren, Ostende, le Cercle de Bruges, le Beerschot ou Oud-Heverlee Louvain. Attention toutefois à bien démarrer la saison afin d’éviter le stress de la lutte pour le maintien…