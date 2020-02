Vercauteren : "Il faut qu'on se pose des questions par rapport à nos qualités"

Après la défaite anderlechtoise en terres malinoises qui semble sonner la fin des espoirs de play-off 1, c'est un Franky Vercauteren quelque peu fataliste qui s'est présenté en zone mixte.

"Je crois qu'on a débuté comme il fallait. On a eu le contrôle, on a trouvé les hommes libres. On a aussi trouvé les espaces libres, on s'est créé des occasions. Naturellement, c'est important de les marquer. A ce moment-là, ça change la physionomie du match. Tout était relativement en balance jusqu'à la mi-temps. La carton rouge change évidemment la donne. La 2e mi-temps a été beaucoup plus difficile, mais tenant compte des circonstances, je pense qu'on ne doit pas se chercher des excuses. Il faut surtout qu'on se pose des questions par rapport à nos qualités. C'est là qu'on doit trouver la réponse, et pas uniquement se cacher derrière le carton rouge", déclare le coach mauve.

Quand on le questionne sur l'occasion ratée par Joveljic en début de rencontre, Franky Vercauteren apparaît déçu, mais ne fustige pas son joueur : "Cette semaine à l'entraînement, ce genre de ballons il les as tous mis dedans, et aujourd'hui il la rate…mais ça peut arriver, on ne va pas lui en vouloir, mais disons que c'est dommage."

Par rapport à la carte rouge de Doku, il ne veut pas se cacher derrière la jeunesse pour expliquer celle-ci : "La jeunesse, la jeunesse… Au moment où il courait derrière son adversaire, je lui crie de faire attention. Mais il faut aussi voir tout ce qui est dit, ça a aussi parfois des conséquences vis-à-vis de ces garçons. Et je crois qu'on n'est pas conscient de ce que ça peut faire comme tort."

"Pourquoi est-ce qu'on doit regarder les play-offs si aujourd'hui on ne gagne pas le match ? On ne doit même pas parler de ça. On doit parler de ce qu'on a fait aujourd'hui, ou plutôt de ce qu'on n'a pas fait. Je ne vois pas pourquoi on doit parler des play-offs", s'interroge-t-il.