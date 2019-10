Vanhaezebrouck : "Espérons que le Standard tiendra plus longtemps qu’à Arsenal" - © Tous droits réservés

Vanhaezebrouck: "Espérons que le Standard tiendra plus longtemps qu'à Arsenal" - Europa League -... Le Standard se rend à Francfort ce jeudi pour son troisième match de phase de groupe d'Europa League. C'est donc un déplacement chez le demi-finaliste de la compétition l’an dernier… Hein Vanhaezebrouck y voit une rencontre compliquée, mais aussi une équipe allemande différente de celle de la saison dernière: "Francfort a quand même perdu pas mal de joueurs importants. En déplacement en Allemagne, ce n’est pas évident du tout. A Arsenal ils ont été pris tout de suite à la gorge, ils ont été un peu balayés du terrain par les jeunes d’Arsenal. S’ils peuvent mettre en place une bonne organisation comme ils l’ont fait à domicile contre Genk, et que ça leur permet de garder un peu le zéro… Qui sait ? On pourrait voir un match nul ou peut-être une surprise à la fin…" Notre consultant pense que la clé devra résider dans l'organisation pour les Rouches qui doivent viser un bon résultat sur les deux matches: "Je ne m’attends pas à ce que le Standard domine à Francfort. Ils vont mettre en place une bonne organisation. Espérons qu’ils vont tenir plus longtemps qu’à Arsenal, parce que s’ils tiennent vraiment longtemps, ils auront des ouvertures et peut-être, qui sait, qu’ils pourront faire la différence en contre. Ils ont encore un match retour contre Francfort. Donc s’ils savent faire un bon résultat, même une défaite 2-1, s’ils gagnent 1-0 à domicile ils seront meilleurs que l’adversaire sur l’ensemble des deux rencontres. Ça peut aussi être le but sur les deux matches, d’essayer d’avoir un bon résultat là-bas même en perdant."