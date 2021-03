Vanhaezebrouck : "Cette belle équipe de Bruges n’a pas besoin, en plus, d’être avantagée par l’arbitrage"

Ce lundi, le FC Bruges s’est largement imposé lors du match d’alignement face à la Gantoise (0-4).

Hein Vanhaezebrouck, le coach des Buffalos, s’est montré pour le moins agacé, lors de l’interview d’après-match : "En première mi-temps, on était la meilleure équipe et on aurait dû marquer. On a super bien commencé la deuxième mi-temps, et là il y a le penalty non sifflé pour Depoitre".

Pour l’entraîneur de Gand c’est clairement le tournant du match. "Si tu marques à la 46e minute, on mène 1-0 et cela change complètement le match. Et après, c’est vrai, sur la première occasion brugeoise ils marquent. Après on a encaissé trop rapidement les buts. C’est la seule chose que je peux reprocher à mes joueurs".

Pour le reste l’essentiel des reproches de Hein Vanhaezebrouck va vers les décisions arbitrales et ce penalty non sifflé : "Ce n’est pas nécessaire que cette belle équipe de Bruges, avec toutes ses qualités, soit en plus avantagée par l’arbitrage. Si même le coach brugeois dit que c’était penalty. J’attends des réponses de Monsieur De Bleeckere pour confirmer qu’il y avait bien penalty".

Hein Vanhaezebrouck attend ce mardi, une réponse de l’ex-arbitre international, aujourd’hui porte-parole du département arbitrage de la Fédération.