Vanden Borre vers une nouvelle fin de carrière : "Anderlecht ne m’a jamais rien proposé, que du blabla"

Anthony Vanden Borre a accordé une longue interview à nos confrères de la presse écrite. Il avait initialement rassemblé les journalistes de l’ensemble du pays pour évoquer l’académie de jeunes qu’il va lancer à Dubai. Mais il a fini par évoquer sa situation au Sporting d’Anderlecht, qu’il avait retrouvé en septembre 2019 , éveillant tant l’espoir que l’incrédulité chez les suiveurs du football belges. Plus d’un an plus tard, VDB n’a pas rejoué la moindre minute en match officiel et, malgré quelques apparitions en match amical en tout début de saison , sa carrière semble se diriger vers une nouvelle fin. Le dialogue avec la direction – qui lui a offert cette dernière chance - semble rompu.

Chez nos confrères de la DH et de SudPresse, il évoque son absence des terrains d’entraînement mauves depuis deux semaines. "Anderlecht ne m’a rien proposé. Ce n’était que du blabla dans les journaux", précise-t-il. Le joueur déclare quand même avoir été tout proche d’un retour. Il est persuadé qu’avec un mois d’entraînement en plus dans les jambes, il aurait pu effectuer son retour au Sporting. D’autres équipiers déclarent en coulisse que le joueur était physiquement prêt pour un retour en équipe première Mais Antho a été relégué dans le noyau espoirs en début de saison et dit ne plus avoir de nouvelles de la part de la direction ni de Vincent Kompany, qu’il considère toujours comme "son ami". Il déplore le manque de dialogue autour de son cas en déclarant encore : "quand on est dirigeant d’Anderlecht, il ne faut pas se cacher." Pas sûr que ces propos plaisent à la direction des Mauves ni à Vincent Kompany lui-même, qui a insisté pour que cette troisième chance puisse s’offrir à Vanden Borre et qui avait passé l’éponge sur son absence des entraînements ces derniers jours. A moins d’un retournement de situation inespéré, le joueur se dirige vers la fin de son histoire chez les Mauves. Par la petite porte…